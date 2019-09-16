F-35 в пролете: США сделают новый истребитель за 5 лет

В Пентагоне приоткрыли завесу тайны о будущей машине

ВВС США готовятся радикально изменить план закупок истребителей следующего поколения. Очень скоро F-35 могут стать устаревшими моделями, так как в Пентагоне в ближайшие годы сделают ставку на совершенно другие машины и беспилотники. Самолет нового поколения Air Dominance будет бесхвостым стелсом, тесно взаимодействующим с дронами, которые станут его глазами и ушами. Об этом в интервью Defense News рассказал исполнительный директор ВВС США по приобретению Уил Ропер.

По его словам, несколько компаний, включая Lockheed Martin и Northrop Grumman, создадут ограниченные партии истребителей. Этот процесс займет примерно пять лет. Затем в Пентагоне будут выбирать самолет, как это было с F-22, F-35 и многими другими самолетами. Причем допускается вариант, что на вооружение примут сразу несколько машин.

В итоге в начале 2030-х гг. ВВС США получат принципиально новый истребитель. У него абсолютно точно будет открытая архитектура, то есть софт можно будет легко обновлять, в том числе, программами разных разработчиков.

На данный момент известно об истребителе F-X, который, по данным исследования бюджетного управления Конгресса США, может стоить порядка $300 миллионов.