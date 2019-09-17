Запад пришел в восторг от танка Сталина

"Десятый Иосиф" превзошел поздние модели и поставил рекорд долгожительства

Прославленный советский танк Т-34 на Западе заслужил далеко не самую лучшую оценку. Якобы и ненадежный был, и только после 1943 г. его делать научились. Однако есть советская машина, которая приводит американских военных экспертов в восторг, в частности, авторов журнала The National Interest.

Речь идет о Т-10. Казалось бы, это малоизвестный танк, но именно он прослужил более 40 лет и был окончательно выведен из эксплуатации только в 1995 году. Это ли не лучший результат?

Изначально Т-10 назывался ИС-8, ИС-9 и ИС-10, то есть "Иосиф Сталин". Разработка начиналась в 1949 году. Однако с развенчанием культа личности его решили переименовать. Так или иначе, "танк вождя" унаследовал мощную 122-миллиметровую пушку Д-25, которая легко "прошивала" как танки, так и бункеры врага.

Т-10 представлял собой модернизацию ИС-3. Передняя часть корпуса у этих машин схожая, равно как и расположение кресла водителя по центру. Одна башня и корпус были увеличены, что потребовало еще одну пару колес. Д-25 удлинили, чтобы стрелять бронебойными снарядами.

Чтобы увеличить скорострельность, на Т-10 поставили электромеханическое устройство, которое "укладывало" до 30 снарядов. По тем временам это был впечатляющий показатель. Танк стрелял лучше на ходу в пять – шесть раз

В 1956 г. машину обновили до уровня Т-10В, а в 1962-м вышли Т-10М с новыми, более точными пушками М62Т2. 12,7-миллиметровые пулеметы ДШК были заменены на убойные 14,5-миллиметровые пулеметы Владимирова.

Т-10М был защищен даже на случай ядерной войны, а его броня превосходила защиту более поздних Т-55 и Т-54. Однако конкурировать с Т-62 и, тем более, с Т-64 он уже не мог.