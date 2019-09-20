B-21 перепрограммируется прямо во время полета

В США потихоньку раскрывают данные о секретном стелсе

В новом стелс-бомбардировщике B-21 будет использовано абсолютно новое программное обеспечение с открытой архитектурой. В этом самолет будет чем-то схож с F-35. Но Northrop Grumman пойдет еще дальше со своим "детищем", демонстрируя абсолютно новый, "революционный" подход.

Об этом в интервью Aviation Week заявил помощник секретаря ВВС США по вопросам приобретения и логистики Уилл Ропер. По его словам, самолет буквально взлетит с одним софтом, а приземлится с другим, уже более продвинутым. Открытая архитектура позволит программному обеспечению обновляться прямо во время полета.

Каким образом это будет происходить, пока секрет. Но уже ясно, что самолет придется тщательно защитить от взлома: бомбардировщик, как любой компьютер, может пострадать от хакеров.

Ропер отказался отвечать на вопрос, будут ли использованы в программном обеспечении нейронные сети, которые, как известно, обучаются. Однако судя по всему, внедрение искусственного интеллекта в бортовое оборудование самолета – это уже не фантастика, а завтрашний день.

Остается только догадываться, будет ли "зависать" B-21 во время обновления, как некоторые компьютеры, и можно ли будет эту фунцию отменить.

Как сообщалось ранее, B-21 полетит в декабре 2021 года. Сейчас работа над бомбардировщиком находится на завершающей стадии в Мельбурне в штате Флорида. Некоторые генералы ВВС США уже лично осмотрели самолет, но из-за секретности рассказывают о нем крайне мало.