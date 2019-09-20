Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

B-21 перепрограммируется прямо во время полета

B-21 перепрограммируется прямо во время полета
Фото: Wiki.org
В США потихоньку раскрывают данные о секретном стелсе

В новом стелс-бомбардировщике B-21 будет использовано абсолютно новое программное обеспечение с открытой архитектурой. В этом самолет будет чем-то схож с F-35. Но Northrop Grumman пойдет еще дальше со своим "детищем", демонстрируя абсолютно новый, "революционный" подход.

Об этом в интервью Aviation Week заявил помощник секретаря ВВС США по вопросам приобретения и логистики Уилл Ропер. По его словам, самолет буквально взлетит с одним софтом, а приземлится с другим, уже более продвинутым. Открытая архитектура позволит программному обеспечению обновляться прямо во время полета.

Каким образом это будет происходить, пока секрет. Но уже ясно, что самолет придется тщательно защитить от взлома: бомбардировщик, как любой компьютер, может пострадать от хакеров.

Ропер отказался отвечать на вопрос, будут ли использованы в программном обеспечении нейронные сети, которые, как известно, обучаются. Однако судя по всему, внедрение искусственного интеллекта в бортовое оборудование самолета – это уже не фантастика, а завтрашний день.

Остается только догадываться, будет ли "зависать" B-21 во время обновления, как некоторые компьютеры, и можно ли будет эту фунцию отменить.

Как сообщалось ранее, B-21 полетит в декабре 2021 года. Сейчас работа над бомбардировщиком находится на завершающей стадии  в Мельбурне в штате Флорида. Некоторые генералы ВВС США уже лично осмотрели самолет, но из-за секретности рассказывают о нем крайне мало.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Дело близится к концу: Кремль использует новый козырь в деле о гибели МН17

Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей