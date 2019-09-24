Ракеты Гитлера опередили время

"ФАУ-1" терроризировали Лондон, а Геббельс параллельно уничтожал пропагандой

Современные баллистические ракеты, например, те, которые использует ОТРК "Искандер", могут заменить авиационный ракетно-бомбовый удар. А крылатые "Томагавки" почти невозможно перехватить: они идут низко над землей, минуя радары и огибая рельеф поверхности.

Ракетная техника сделала гигантские шаги вперед. Но пионерами в области крылатых и баллистических ракет были немцы со своими "ФАУ-1" и "ФАУ-2". С их помощью Гитлер пытался если не сломать, то отомстить Англии – "поставить на колени", как он говорил.

На деле налеты бомбардировщиков приносили намного больший ущерб, и в конце войны, в этом отношении больше преуспели англичане и американцы, нежели немцы. Но "ФАУ-1", как и "ФАУ-2", однозначно наводили ужас.

Ракета летела со скоростью свыше 600 км/ч и пересекала Ла-Манш всего за пять минут. Сбить ее было практически невозможно. Приближаясь, ракета издавала характерный раздражающий звук. Жители Туманного Альбиона прозвали "ФАУ-1" Buzz Bomb, Doodlebug и Diver, что в переводе с английского означает "ныряльщик".

До того как союзники захватили две стартовые площадки немцев, ракеты унесли жизни шести тысяч человек. Затем уже баллистические "ФАУ-2" убили еще 2 тысячи 855 человек.

"ФАУ-1" собирали из фанеры и листовой стали, тогда не требовалось дефицитного алюминия, поэтому ракеты строились достаточно быстро.

Как отмечает The National Interest, немцы могли начать использовать ракеты намного раньше 1944 г., если бы программу не задержал сам Гитлер. Также "ФАУ-1" не поддержал и глава Люфтваффе Герман Геринг, впрочем, как и реактивные самолеты.

Эффективность ракет поначалу была сомнительной. После первого залпа ни одна из "ФАУ-1" не достигла Лондона. Во время второго четыре упали неподалеку, две оказались в Ла-Манше, четыре долетели до Англии и лишь одна из них взорвалась в Лондоне. Самое время поговорить о коэффициенте кругового вероятного отклонения. Советник Черчилля лорд Черуэл тогда сказал: "Гора заворчала и выпустила мышь". Как же он был неправ.

Очевидцы описывают применение "ФАУ-1" так: ракета приближалась со скоростью 300 – 400 миль в час, размерами она была в два раза меньше истребителя Spitfire. Затем у нее выключался двигатель, и она просто падала на землю – "ныряла". Уже позже лондонцы научились четко распознавать выключение двигателей ракеты, что означало: спасайся кто может.



Тем временем британская пресса успокаивала: новое оружие призвано сломать дух лондонцев, но оно не изменит ход войны. Это действительно было так, однако, таким образом Гитлер теоретически мог выторговать определенные условия при заключении мира. Этого так и не произошло.

Но "ФАУ-1" продолжали падать на Лондон. 25 ноября 1944 г. ракета убила 168 человек, когда рухнула прямо на переполненный магазин в Нью-Кроссе (районе Лондона).

Геббельс тогда умело занимался пропагандой, распространяя сообщения, что жизнь в Лондоне остановилась. А затем берлинское радио объявило, что в британской столице началась эвакуация. На самом деле из города по рекомендации правительства уехали примерно миллион жителей, в основном – дети, женщины, инвалиды и старики. Об эвакуации речи не шло.

Тем не менее в Лондоне осознали серьезность положения и принялись с утроенной силой бомбить немцев, чтобы уничтожить пусковые установки. А некоторым отчаянным летчикам-истребителям даже удавалось сбить "ФАУ-1".