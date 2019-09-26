На Западе раскусили учения "Центр-2019"

Москва тренируется воевать с НАТО на два фронта

Когда Россия проводила учения "Запад-2017", в Европе нашлись горячие головы, которые решили, что Москва отрабатывает вторжение в Прибалтику и Польшу через Белоруссию. Из-за общественного резонанса в Минобороны республики пришлось даже отвечать на подобные предположения.

Завершившиеся недавно учения "Центр-2019", в которых кроме России участвовали Китай, Индия и Пакистан, американcкий журнал The National Interest считает не менее эффективной тренировкой перед войной с НАТО, нежели "Запад-2017". По мнению издания, российские войска вместе с союзниками отрабатывали проведение сразу двух операций в разных частях света. Одна из миссий заключалась в том, чтобы выбить гипотетических террористов из захваченной ими страны в Центральной Азии. Вторая – масштабная высадка десанта в Арктике, чтобы противостоять врагу, покушающемуся на русский Север.

С боями в казахстанской пустыне можно провести параллель с Сирией, а десант в Арктике очень похож на конфликт с НАТО на норвежском направлении, где сейчас серьезно закрепились США. Есть мнение, что в случае реальных боевых действий масштабного воздушного десантирования не будет, так как средства ПВО просто уничтожат большую часть личного состава. Но применение групп спецназовцев может быть очень эффективным.

NI напоминает, как операция несколько затормозилась, после того как на землю рухнули две БМД-2 из-за неисправности парашютов.



А вот на Новой Земле все прошло в штатном режиме: морские пехотинцы Северного флота передали координаты условного вражеского лагеря большому противолодочному кораблю "Вице-адмирал Кулаков", который принялся расстреливать его из 100-миллиметровых орудий, подготавливая почву для десанта и вертолетов.

Американские военные эксперты полагают, что учениями "Центр-2019" Россия дает понять Западу, что не потерпит конкурентов в Евразии и Арктике, а привлечение таких союзников, как Китай и Индия, говорит о том, что авторитет Москвы по-прежнему велик, но, как эти страны поведут себя в случае реальных боевых конфликтов, до сих пор неясно.