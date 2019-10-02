Французы научились сбивать F-22

Непобедимость "Рэпторов" сильно преувеличили

В США все никак не могут забыть победы французских "Рафалей" над "страшными и ужасными" F-22. По мнению журнала The National Interest, французы, которых якобы нередко обвиняют в некомпетентности на поле боя, каким-то образом умудряются сбивать "Рэпторы". А если бы в учебных боях участвовали российские асы на Су-57 и Су-35С? Как полагают западные эксперты, все это говорит о наличии слабых мест у F-22, а также мастерстве пилота "Рафаля".

Первая победа французского истребителя случилась в ноябре 2009 г. в Объединенных Арабских Эмиратах в Аль-Дафра. F-22 вылетели из Вирджинии, чтобы потренироваться с французами на "Рафалях" и англичанами на "Тайфунах". Летчики ВВС США ожидали легкую прогулку, но пришлось тяжеловато.

Позже Минобороны Франции опубликовало ролик, в котором видно, как "Рафаль" захватывает F-22. Это говорит о том, что французский истребитель выиграл как минимум один воздушный бой.

Пилоты "Рэпторов" тут же начали оправдываться, уверяя, что "сбили" пять "Рафалей" в шести воздушных схватках. А пять окончились ничьей. Якобы F-22 победил только летчик ОАЭ на древнем "Мираж-2000", что подразумевает игру в поддавки от F-22.

Но, судя по видео, это не так, и "Рафаль" действительно уничтожил бы F-22 в реальном бою. Французский самолет не уступает американцу в маневренности, не хуже действует на маленькой скорости и в ближнем бою.



До этого, еще в 2006 г., F-16 одерживал верх над F-22. А в июне 2012-го немецкие летчики успешно противостояли F-22 на Аляске на "Тайфунах".

Оказалось, что тяжелый "Рэптор" отлично себя чувствует за пределами видимости благодаря радару и высокой скорости. Однако, когда дело доходит до ближнего боя, летчики оказываются в равных условиях.