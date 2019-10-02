Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Французы научились сбивать F-22

Французы научились сбивать F-22
Фото: flickr.com/ken_from_md
Непобедимость "Рэпторов" сильно преувеличили

В США все никак не могут забыть победы французских "Рафалей" над "страшными и ужасными" F-22. По мнению журнала The National Interest, французы, которых якобы нередко обвиняют в некомпетентности на поле боя, каким-то образом умудряются сбивать "Рэпторы". А если бы в учебных боях участвовали российские асы на Су-57 и Су-35С? Как полагают западные эксперты, все это говорит о наличии слабых мест у F-22, а также мастерстве пилота "Рафаля".

Первая победа французского истребителя случилась в ноябре 2009 г. в Объединенных Арабских Эмиратах в Аль-Дафра. F-22 вылетели из Вирджинии, чтобы потренироваться с французами на "Рафалях" и англичанами на "Тайфунах". Летчики ВВС США ожидали легкую прогулку, но пришлось тяжеловато.

Позже Минобороны Франции опубликовало ролик, в котором видно, как "Рафаль" захватывает F-22. Это говорит о том, что французский истребитель выиграл как минимум один воздушный бой.

Пилоты "Рэпторов" тут же начали оправдываться, уверяя, что "сбили" пять "Рафалей" в шести воздушных схватках. А пять окончились ничьей. Якобы F-22 победил только летчик ОАЭ на древнем "Мираж-2000", что подразумевает игру в поддавки от F-22.

Фото: flickr.com/ronmacphotos

Но, судя по видео, это не так, и "Рафаль" действительно уничтожил бы F-22 в реальном бою. Французский самолет не уступает американцу в маневренности, не хуже действует на маленькой скорости и в ближнем бою.

До этого, еще в 2006 г., F-16 одерживал верх над F-22. А в июне 2012-го немецкие летчики успешно противостояли F-22 на Аляске на "Тайфунах".

Оказалось, что тяжелый "Рэптор" отлично себя чувствует за пределами видимости благодаря радару и высокой скорости. Однако, когда дело доходит до ближнего боя, летчики оказываются в равных условиях.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей