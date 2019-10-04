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Мало денег: на Западе раскритиковали российский флот

Мало денег: на Западе раскритиковали российский флот
Фото: mil.ru
Москва выпускает подлодки от безысходности

Россия отказалась от строительства авианосца и не будет в ближайшее время закладывать большие корабли. Зато на отечественных верфях строятся многоцелевые "Ясени-М" и стратегические "Бореи". Вовсю идет работа над дизель-электрической "Ладой", которая в скором будущем заменит "Варшавянки".

По плану в 2020-х годах у России будет 11 "Бореев", 10 "Ясеней", 12 улучшенных "Варшавянок" проекта 636.3, а также пара десятков советских подлодок. Оправдывает ли себя такая стратегия?

По мнению одного из ведущих американских военных аналитиков Нормана Полмара, Россия поступает таким образом из-за нехватки средств, так как Пентагон, с которым соревнуется Москва, тратит на оборону в десять раз больше – $700 млрд.

В советское время количество подводных лодок у СССР достигало 400. На Западе не без оснований опасались, что они могут уничтожить коммуникации, соединяющие США и Европу. В ответ Пентагон инвестировал большие средства в охрану конвоев и системы слежения за подводными лодками.

На самом деле, советские корабли скорее готовились атаковать американские авианосцы. Теперь, с усилением России, "Третья битва за Атлантику" замаячила вновь. И задачи у кораблей и морской авиации схожие.

Фото: mil.ruНо по сравнению с СССР у сегодняшней России нет таких ресурсов. Тогда у Москвы были ракетные крейсеры, несколько авианосцев, больше баз. Тем не менее, согласно отчету ЦРУ, который был рассекречен относительно недавно, в 1978 году Пентагон понизил степень угрозы Советского Союза. Там говорилось, что советские корабли могут лишь ограничить судоходство в Атлантике, но не парализовать его.

Как считает эксперт, сейчас ситуация очень похожая. Вряд ли Россия преследует такие глобальные цели. Москва, строя мощный подводный стратегический флот, автоматически приобретает больший вес в международной политике, но вряд ли всерьез угрожает кораблям НАТО.

Александр ИЛЬИН
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