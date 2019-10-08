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Лучший ас люфтвафе гробил собственные машины

Лучший ас люфтваффе гробил собственные машины
Фото: commons.wikimedia.org
Фашист стал кошмаром советских летчиков

Журнал The National Interest опубликовал любопытные подробности из жизни самого опасного пилота Второй мировой войны Эрика Хартмана, который сбил 352 самолета. Для сравнения: лучший советский ас Иван Кожедуб одержал 64 воздушные победы. Немец-блондин был пилотом от бога, и, к сожалению, воевал в составе люфтаваффе.

Когда худощавый, еще "зеленый" Хартман только поступил в боевую часть в 1942 г., его командиром был полковник Дитрих Храбак. К тому моменту тот уже имел 50 побед и рыцарский крест. Опытный пилот сразу же отметил талант Хартмана и учил его не столько техническим приемам, сколько тактике воздушного боя.

"До сих пор вы сосредотачивались на том, чтобы управлять самолетом. Но, чтобы выжить в России, вы должны мыслить. Агрессия должна соседствовать с хитростью – летайте головой, а не мускулами", – говорил Храбак.

Хартману нравилось, что в авиации можно было в одном бою достигнуть вершин. Он мог превзойти полковника и сбить больше самолетов, и на земле ему ничего за это бы не было. В воздухе звание и почести значения не имели – все были равны.

Воевать 20-летний ас начал на Кавказе в составе истребительной эскадры Jagdgeschwader 52. На свое первое боевое задание Хартман вылетел 14 октября 1942-го в качестве ведомого аса Эдмунда Россмана. Летчики следовали к городу Прохладный, где, по данным немецкой разведки, советские самолеты расстреливали колонну вермахта, пытающуюся покинуть город.

Будущий ас был настолько неопытен, что принял за советский самолет машину Россмана. Он ушел в пике, крича, что его преследуют и в одиночку еле дотянул до аэродрома. В это время командир пытался ему сообщить, что собирается его забрать, так как тот потерялся.

Хартман нарушил все правила: ушел от ведущего, принял решение атаковать самостоятельно, не послушался приказа командира присоединиться, а в конце "грохнул" машину, так как не смог выпустить шасси.

Летчик на три дня превратился в механика. Так в люфтваффе прививали молодежи дисциплину. Затем Хартман продолжил летать с Россманом и взял у него лучшее, что у того было.

В начале войны этот летчик получил тяжелое ранение в руку и не мог быстро и сильно дергать ручку в ближнем бою. Его спасало отличное зрение. Он выбирал жертву на большом расстоянии, а затем разрабатывал план, как ее уничтожить. Этакий пилот F-35 своего времени, только вместо радара – острый глаз. Россман работал как снайпер, советские летчики обычно даже не понимали, кто их атаковал. Хартман стал перенимать тактику своего учителя.

Фото: commons.wikimedia.org

Первым самолетом, который сбил немецкий ас, стал Ил-2. Это произошло 5 ноября 1942 года. Тогда летчиков отправили защищать бронеколонну от советских штурмовиков и истребителей Ла-3.

Когда Хартман открыл огонь по штурмовику, то с удивлением констатировал, что 20-миллиметровые снаряды отлетают от брони "летающего танка". Тогда один из ветеранов люфтваффе сообщил, что у Ил-2 уязвима нижняя часть корпуса. Хартман снизился до высоты 60 м и открыл огонь по радиатору Ил-2. Из штурмовика повалил густой черный дым. Советский летчик взял курс на восток в надежде посадить машину у своих. Однако беспощадный немец сел ему на хвост с целью добить. Внезапно Ил-2 взорвался, и один из осколков попал в двигатель Ме-109. Загорелся уже "мессер" – Хартман еле успел приземлиться. 

Александр ИЛЬИН
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