Лучший ас люфтвафе гробил собственные машины

Фашист стал кошмаром советских летчиков

Журнал The National Interest опубликовал любопытные подробности из жизни самого опасного пилота Второй мировой войны Эрика Хартмана, который сбил 352 самолета. Для сравнения: лучший советский ас Иван Кожедуб одержал 64 воздушные победы. Немец-блондин был пилотом от бога, и, к сожалению, воевал в составе люфтаваффе.

Когда худощавый, еще "зеленый" Хартман только поступил в боевую часть в 1942 г., его командиром был полковник Дитрих Храбак. К тому моменту тот уже имел 50 побед и рыцарский крест. Опытный пилот сразу же отметил талант Хартмана и учил его не столько техническим приемам, сколько тактике воздушного боя.

"До сих пор вы сосредотачивались на том, чтобы управлять самолетом. Но, чтобы выжить в России, вы должны мыслить. Агрессия должна соседствовать с хитростью – летайте головой, а не мускулами", – говорил Храбак.

Хартману нравилось, что в авиации можно было в одном бою достигнуть вершин. Он мог превзойти полковника и сбить больше самолетов, и на земле ему ничего за это бы не было. В воздухе звание и почести значения не имели – все были равны.

Воевать 20-летний ас начал на Кавказе в составе истребительной эскадры Jagdgeschwader 52. На свое первое боевое задание Хартман вылетел 14 октября 1942-го в качестве ведомого аса Эдмунда Россмана. Летчики следовали к городу Прохладный, где, по данным немецкой разведки, советские самолеты расстреливали колонну вермахта, пытающуюся покинуть город.

Будущий ас был настолько неопытен, что принял за советский самолет машину Россмана. Он ушел в пике, крича, что его преследуют и в одиночку еле дотянул до аэродрома. В это время командир пытался ему сообщить, что собирается его забрать, так как тот потерялся.

Хартман нарушил все правила: ушел от ведущего, принял решение атаковать самостоятельно, не послушался приказа командира присоединиться, а в конце "грохнул" машину, так как не смог выпустить шасси.

Летчик на три дня превратился в механика. Так в люфтваффе прививали молодежи дисциплину. Затем Хартман продолжил летать с Россманом и взял у него лучшее, что у того было.

В начале войны этот летчик получил тяжелое ранение в руку и не мог быстро и сильно дергать ручку в ближнем бою. Его спасало отличное зрение. Он выбирал жертву на большом расстоянии, а затем разрабатывал план, как ее уничтожить. Этакий пилот F-35 своего времени, только вместо радара – острый глаз. Россман работал как снайпер, советские летчики обычно даже не понимали, кто их атаковал. Хартман стал перенимать тактику своего учителя.

Первым самолетом, который сбил немецкий ас, стал Ил-2. Это произошло 5 ноября 1942 года. Тогда летчиков отправили защищать бронеколонну от советских штурмовиков и истребителей Ла-3.



Когда Хартман открыл огонь по штурмовику, то с удивлением констатировал, что 20-миллиметровые снаряды отлетают от брони "летающего танка". Тогда один из ветеранов люфтваффе сообщил, что у Ил-2 уязвима нижняя часть корпуса. Хартман снизился до высоты 60 м и открыл огонь по радиатору Ил-2. Из штурмовика повалил густой черный дым. Советский летчик взял курс на восток в надежде посадить машину у своих. Однако беспощадный немец сел ему на хвост с целью добить. Внезапно Ил-2 взорвался, и один из осколков попал в двигатель Ме-109. Загорелся уже "мессер" – Хартман еле успел приземлиться.