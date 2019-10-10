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Турции не поздоровится: США вооружили курдов до зубов

Турции не поздоровится: США вооружили курдов до зубов
Фото: www.globallookpress.com
Ополченцы получили мощное противотанковое оружие

Накануне курды заявили о том, что уничтожили четыре турецких танка. Официально Анкара эту информацию не подтвердила, однако, по данным The National Interest, это реально: США подарили курдам отличное противотанковое оружие, которое, несомненно, будет применяться по назначению.

По мнению издания, проблемы Турции обеспечены, операция только началась. Курды воевали восемь лет и знают, как уничтожать танки. К слову, Турция уже теряла танки во время эпизодических вторжений в Сирию.

Командир курдских ополченцев Мазлум Кобани заявил в интервью The New York Times, что турки потеряют намного больше техники, если продвинутся дальше на их территории.

Курды начали получать противотанковое оружие от США примерно с 2014 года. Пентагон передал комплексы для борьбы с танками Асада, а также иранцами, сражающимися на стороне действующего президента Сирии. Но в Вашингтоне даже не предполагали, что они будут использоваться против страны-участницы НАТО.

Речь идет о ПТУРах TOW с дальностью до 2 миль. Это означает, что курды могут уничтожить турецкие танки с огромного расстояния. Кроме того, США поставили курдам тысячи пулеметов, гранатометов. В конце 2016 г. в районе Эль-Баб турки потеряли порядка 10 танков, 3 БМП и БТР.

Александр ИЛЬИН
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