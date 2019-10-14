В США сделают вертолет на поколение выше Ка-52

Скоростной Raider-X оставит российские машины далеко позади

В США раскрыли данные о новом чудо-вертолете Сикорского Raider-X, который станет логическим продолжением S-97 Raider. Прототип последнего уже проходит испытания.

Машина Х должна перевернуть все представления о вертолетах и оставить все предыдущие модели далеко позади. Обтекаемая форма, стелс-технологии, внутренний отсек вооружений и авионика в духе F-35. Интересно, что похожий вариант задумывался ранее – это RAH-66 Comanche, которого "завернули" из-за фантастической для вертолета цены и распада СССР.

Но похоже, к идее вернулись. По данным Aviation Week, Raider-X будет на 20% тяжелее S-97 Raider, то есть его вес составит 6,35 тонн. Диаметр несущего винта – 39 футов или около 12 метров. В американской армии есть правило – ротор должен быть не более 40 футов, чтобы машина могла летать между зданий.

Максимальная скорость пока держится в секрете, но уже известно, что она будет выше, чем у S-97 Raider. И если последний разгоняется почти до 400 км/час, можно предположить что Raider-X превысит порог в 500 км/час и станет скоростным вертолетом.

Вооружение машины заслуживает отдельного внимания. Вертолет получит не только ракеты, но и беспилотники, причем располагаться они будут во внутреннем отсеке для скрытности. Также будет возможен вариант с узлами внешней подвески.

Вертолет оснастят турбовальным двигателем General Electric T901 мощностью 3 тыс. л.с. Специально разработанные лопасти снизят сопротивление и вибрацию. На вооружение Raider-X должен поступить в 2020-х годах, а первый полет планируется уже в 2023-м.

В России разговоры о скоростном вертолете одно время шли, но постепенно затихли. Примерно год назад появилась информация, что военные выбирают между проектами КБ Миля и КБ Камова и, в конце концов, остановились на первом варианте с одним несущим винтом.

После этого новостей долго не было, а в пресс-службе "Вертолетов России" вдруг заявили что объединяют два легендарных бюро. Как это скажется на создании скоростного вертолета, пока неизвестно.