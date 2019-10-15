Советские асы на МиГ-15 изрешетили американцев

Однако когда пришла молодежь и корейские летчики, F-86 начали брать верх

Когда советский ас Иван Кожедуб сбил над Берлином два американских истребителя по ошибке, комдив Савицкий сказал ему – эти победы – в счет будущей войны.

Так и получилось: когда американские пилоты прилетели в Корею, далеко не все знали, что на МиГ-15 им противостояли летчики, прошедшие Великую Отечественную войну.

Обычно МиГ-21 называют самым заслуженным советским истребителем по количеству войн, в которых он участвовал. А о боях с F-4 "Фантом" даже написаны книги.

Но именно противостояние F-15 и F-86 в небе Кореи стало самым ожесточенным, честным и даже красивым. Летчики бились, как в рыцарских поединках, уважая друг друга. В Корее появилась на карте так называемая "Аллея Мигов", где происходило большинство воздушных боев.

По мнению The National Interest, именно противостояние в небе позволило избежать перерастания конфликта в Третью мировую войну. Это была битва за престиж стран и репутацию аэрокосмической отрасли. Советские летчики, выжившие во Второй мировой войне, добровольцами записывались в эскадрильи, чтобы проучить "зарвавшихся янки".

Привыкшие летать на лучших в мире самолетах, американцы были поражены, что МиГ-15 ни в чем не уступал F-86, а его 23-мм пушка вообще повергла пилотов ВВС США в шок. А у советского истребителя была еще и вторая, для бомбардировщиков. Но чтобы сбить F-86, хватало одного снаряда.

По версии авторов программы Showdown Air comnat, двигатель американского самолета был меньше, чем у советского, поэтому F-86 был более маневренный и управляемый, правда незначительно.

NI пишет, что F-86 не мог набирать высоту так быстро, как МиГ-15, и так же молниеносно маневрировать. Но американец быстрее уходил в пике, был более устойчив в воздухе и обладал прицелом с радаром, который очень пригодился в скоростных боях. К слову, на МиГ-15 поначалу ставили британские двигатели "Роллс-Ройс", а затем сделали похожие свои.



"Пятнадцатые" стали настоящими палачами "Летающих крепостей" В-29, которые бомбили Северную Корею. Впоследствии они были вынуждены совершать боевые вылеты ночью, когда советские истребители не были столь эффективны.

Поначалу в Корее воевали советские асы, включая Кожедуба. Американцам приходилось несладко. Однако затем пришла молодежь и полчища корейских пилотов. Вот тогда-то F-86 и стали набирать очки.

По оценкам американцев, в небе Кореи было сбито 224 F-86, в то время как МиГ-15 проиграли 566 раз.