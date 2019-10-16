"Абрамс" оказался родственником Т-80

Легендарный американский танк едва не заменила немецкая машина

Вооруженные силы США используют танк "Абрамс" уже четыре десятилетия. Более того, в Пентагоне даже не помышляют о разработке новой машины – в войсках уже ожидают новейшие M1 Sep V4, специально созданные для противостояния российской "Армате" нового поколения. Преимущество "старой новой" машины в том, что в армии ее хорошо знают. Это как старые добрые F-15 в противовес новейшим F-35, к которым еще нужно привыкать.

Но мало кто знает, что вначале танк называли неудачным. "Абрамсу" приходилось конкурировать с другими машинами, которые едва оставили М1 вне игры. Пентагон даже хотел сделать совместно с Германией MBT-70, но у него было слишком много технических недочетов.

Только после этого появился XM-1, который затем трансформировался в М1. Изначально танк хотели вооружить мощной 152-мм пушкой, которая могла стрелять как снарядами, так и противотанковыми ракетами. Но в итоге решили остановиться на 120-мм пушке.

Тогда основным танком СССР был Т-62 с 115-мм пушкой, а у американского М60 была 105-мм М68. Пентагон не особенно беспокоило, что калибр меньше – так помещалось больше снарядов. По иронии судьбы, на 120-мм пушке настояли гражданские, выбрав немецкую Rheinmetall.

Настоящим прорывом стала композитная броня "Чобэм", разработанная англичанами. Сотовая структура из стали и керамики разбивала струю расплавленного металла от снаряда и поглощала его энергию. После множества тестов, когда "Абрамсы" расстреливали из пушке и РПГ, для М1 выбрали именно "Чобэм".

Интересно, что на М1 стоит газотурбинный двигатель AVCO Lycoming AGT-1500, что роднит машину с Т-80. До этого на "Абрамс" ставили два немецких дизеля от второго "Леопарда", а также дизельные двигатели американского производства. В итоге выбрали газотурбину, потому что в этом случае танк получался легче. Это было важно, потому что "Абрамс" – сама по себе тяжелая машина.