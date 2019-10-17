Армия бывших "эсэсовцев" готовилась дать бой СССР

Гитлеровцы стали партизанами и ждали приказ нового фюрера

После того как советские войска заняли Берлин, а Германия капитулировала в 1945-м, в Москве сразу начали готовиться к новой войне – уже с США.

Фактически она произошла чуть позже, в Корее. Однако Сталину было и невдомек, что в Западной Германии сформировалась целая армия бывших немецких солдат и офицеров СС, которые были готовы дать русским последний бой, если те продвинутся дальше.

Немецкий журнал Der Spiegel обнаружил в архивах Федеральной разведывательной папки Германии секретную папку. В ней были данные о 2 тыс. бывших офицерах СС и Вермахта, которые сформировали подпольную армию. В случае начала новой войны она должна была вырасти до 40 тыс. человек. Интересно, что союзные оккупационные войска, на стороне которых должны были воевать экс-гитлеровцы, ничего не знали о существовании "армии смерти". А если бы узнали, то быстро бы поняли, что с ней были связано сразу несколько бывших генерала Третьего Рейха, которые благополучно продолжили службу в Бундесвере.

Так, повести в бой вчерашних эсэсовцев готовился Ганс Шпайдель, который в 1957 году стал главнокомандующим сухопутными силами НАТО в Центральной Европе. Также причастен оказался генеральный инспектор Бундесвера Адольф Хозингер.

Подпольная армия была детищем полковника Альберта Шнеза. Он собрал группу ветеранов, и вместе они придумали план действий на тот случай, если Советы решат расправиться с уцелевшими нацистами. Другой причиной, побудившей их действовать таким образом, стало отсутствие у ФРГ собственной армии до 1955 года. Гитлеровцы всерьез опасались, что союзники, не захотят защищать их от русских и оставят их "на растерзание" вооруженным до зубов красным.

Шнез планировал вести против советских партизанскую войну, причем отряды должны были формироваться и на территории других стран, например, Швейцарии и Испании.



В 1951 году Шнез обратился в организацию Гелена, то есть к разведчикам и предложил услуги своей армии. Момент был выбран прекрасно: бушевала Корейская война и многие были уверены, что русские специально устроили провокацию, чтобы оттянуть силы и неожиданно ударить по Западной Европе. В результате ветеранам поручили шпионить за левыми политиками, но не поручили каких-либо важных задач.

Журнал The National Interest задается вопросом, смогли ли бывшие эсэсовцы справиться с Красной армией и сам отвечает на него – вероятно, нет. Советские войска на новых танках могли сдержать союзники и угроза ядерного удара США, но не стареющие бывшие эсэсовцы. Скорее всего, ненавидящие фашистов солдаты Красной армии просто смели бы их одним ударом, не оставляя никого в живых.