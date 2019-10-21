Пустыня похоронила американских летчиков заживо

Тот случай, когда оставшиеся в живых завидовали мертвым

Катастрофа американского бомбардировщика B24D Liberator, которая произошла более 76 лет назад в ливийской пустыне, могла бы лечь в основу триллера с плохим финалом

О жуткой истории напомнил телеграм-канал Wing and a prayer, опубликовав фото тени британского Avro Vulcan над беспомощно распластавшимся на песке бомбардировщиком B24D Liberator.

В апреле 1943 года экипаж из девяти летчиков вылетел бомбить порт Неаполя, но так и не вернулся на базу. Связи не было, а поиски ни к чему не привели. Тогда никто не мог и подумать, что самолет полетел в центр Ливийской пустыни.

Нашли самолет и останки несчастных только спустя 15 лет. Британские геологи компании "British Petroleum" разглядели в 640 км к югу от города Солук бомбардировщик. Тот прекрасно сохранился, только разломился пополам после жесткой посадки. Радиостанция и пулеметы были рабочие, чай в термосе можно было пить. Вот только самих летчиков на борту не было, как и парашютов. Позже удалось восстановить ход событий.

Самолет сбился с курса и пролетел около 600 км вглубь пустыни. Задание, судя по всему, было ночное. Когда у бомбардировщика стало кончаться горючее, и двигатели остановились, летчики решили прыгать. Восемь благополучно приземлились, но у бомбардира Джона Воравки парашют не раскрылся. Позже оказалось, что не такой уж он был и невезучий.

Самое интересное, что самолет приземлился сам, проехав более 600 метров по песку, пока фюзеляж не разломился надвое, как это уже было сказано выше.

Дальше начались самые страшные часы для пилотов. Если события разворачивались в Европе, самое страшное, что им грозило, это немецкий плен, а в лучшем случае им и вовсе удалось бы выйти на своих. Но не в Ливийской пустыне, которая является северо-восточной частью Сахары. Осадок здесь иногда не бывает годами.



Летчики собрались вместе и ошибочно решили, что находятся где-то рядом с морем и пошли на север по компасу. В то время как их единственным шансом было разыскать самолет, упавший в 25 км к югу от места приземления. Но это легко говорить сейчас.

Их нашли еще спустя два года. Пятеро находились в 129 км от места приземления парашютов. Там и они остались умирать от жажды и испепеляющего солнца. А еще трое, самые выносливые, попытались найти помощь, но одного нашли в 33 км от этого места, второго в 18-ти. Тело девятого летчика, старшего сержанта Вернона Мура так и нашли. Но в 1953 году британский армейский патруль наткнулся в этом районе на останки захоронил их. По одной их версий, это и был Мур.