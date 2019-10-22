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В США отложили массовый выпуск F-35

В США
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Однако американских истребителей все равно в 40 раз больше, чем Су-57

Не только в России годами уходит в серию истребитель пятого поколения Су-57. Американский F-35, который, казалось бы, уже принят на вооружение и даже использовался в Афганистане, никак не может получить зеленый свет на полномасштабное производство.

Как заявили накануне в Пентагоне массовый выпуск F-35 не начнется раньше января 2021 года. Это означает, что еще как минимум год ВВС США не закроют свои потребности в истребителях пятого поколения, и пилоты, как и раньше будут летать на F-15 и F-16.

О том, что выпуск F-35 задержат на год сообщила журналистам заместитель министра обороны США по вопросам закупок и снабжения Эллен Лорд. "Зафиксирован срыв графика на 13 месяцев", – цитирует Лорд Defense News.

Пока в Пентагоне так и не решили, как задействовать F-35 в ряде сценариев с высокой степенью угрозы, поэтому военные решили повременить. Тем более, что с напичканным электроникой самолетом уже возникали десятки проблем, которые пришлось устранять.

На данный момент произведено более 430 F-35, причем часть от этого количества поставлены Великобритании, Израилю, Норвегии и другим странам. Для США это очень мало. Ожидается, что уже в 2021 году будет выпускаться 91 истребитель в год, а затем, к 2023 – уже 160.

Для сравнения, Су-57 произведено 10 летных прототипов и 3 для наземных испытаний. Есть заказ на 76 истребителей, но и это немного. Если самолет не будет продаваться на экспорт, произвести достаточное количество этих дорогих машин будет сложно.

Александр ИЛЬИН
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