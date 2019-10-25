Британцы строили "космолет" для уничтожения СССР

Бомбардировщик должен был опередить американский SR-71

Американский разведчик SR-71 знают во всем мире как быстрейший в мире самолет, за которым мог угнаться только советский МиГ-25. Однако мало кто знает, что британцы готовили свой "космолет" и по задумке он должен был безнаказанно летать над Советским Союзом. Однако из-за экономии и успехов русских зенитчиков Лондон "завернул" практически готовый самолет.

Как пишет The National Interest, в 1955 году Королевские военно-воздушные силы Великобритании заключили контракт с Avro, компанией, которая построила легендарный бомбардировщик "Ланкастер" времен Второй мировой войны, а также стояла за за стратегическим "Вулканом" V-образной формы.

Разведчик должен был называться Avro 730 и во многом самолет был похож на SR-71 – такой же "худой" фюзеляж, правда возле носа у британцы еще были мини-крылья.

Предполагаемый потолок Avro 730 – более 20 км, максимальная дальность около 8 тыс. км, скорость – 2,5 Маха. Для 50-х годов это были потрясающие характеристики.

Как писал Тони Батлер в своей книге "Британские секретные проекты: реактивные бомбардировщики с 1949 года", заправленная машина должна была весить 146 тонн, причем половину этой массы составило бы авиатопливо.

Экипаж – два человека, в кабине всего два небольших боковых окна – это было сделано для усиления фюзеляжа, чтобы самолет просто не разрушился на огромной скорости. На взлете и посадке летчики должны были пользоваться убирающимся перископом. Сейчас авиаторы знают, что это не лучшая идея – обзор слишком важен для летчика.

Если SR-71 был сделан, в основном, из титана, для Avro заготовили высокопрочный стальной сплав. Нагревание кабины было одной из главных проблем, как и в случае с SR-71.



На Avro хотели поставить радар с Х-диапазоном, по тем временам технику будущего. Разумеется, британца намеревались вооружить атомными бомбами, чтобы в случае необходимости нанести удар по СССР.

Планировалось, что Avro вступит в строй в 1965 году, за год до SR-71, но этого так и не произошло. Уже в 1957 англичане поменяли стратегию из-за успехов советского зенитного оружия. Лондон не хотел рисковать такой дорогой машиной, если ее могли попросту уничтожить. Эти догадки подтвердил Пауэрс на U2, которого сбили 1 мая 1960 года недалеко от Свердловска.