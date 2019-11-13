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Турецкие С-400 "хоронят" экспортный F-35

Турецкие С-400 "хоронят" экспортный F-35
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Вашингтон потеряет миллиарды из-за Анкары

Покупка Турцией С-400, похоже, не только ударила по ее отношениям с Америкой, но и оставила без F-35 все страны Персидского залива. США настолько в ужасе от одной только мысли, что система российского производства научится распознавать в воздухе истребитель пятого поколения, что готовы лишить себя огромного рынка и потерять миллиарды долларов. Действительно, есть из-за чего "катить бочку" на Турцию.

Еще два года назад на авиасалоне в Дубае обсуждался будущий контракт на поставку ОАЭ истребителей F-35, но теперь вероятность заключения этой сделки близка к нулю.

Как заявила в интервью Defense News аналитик по обороне Lexington Institute Лорен Томсон, в ближайшее время ждать F-35 в странах Персидского залива не стоит, хотя до этого ОАЭ однозначно были главным кандидатом.

По мнению аналитика, Турция, приобретая С-400, думала исключительно о своей безопасности, однако в Анкаре совершенно не принимали во внимание, какие последствия будет иметь приобретение С-400 для стран-соседей. Турция демонстративно отвергла F-35, но, как уже было сказано выше, заодно лишила этих самолетов целый ряд стран.

В свою очередь, аналитик по авиакосмической промышленности и глава IRIS Independent Research Ребекка Грант считает, что F-35 разрешат в продавать в ОАЭ только в двух случаях: если в США решат, что эти самолеты будут способствовать борьбе с запрещенным "Исламским государством", которое, к сожалению, переживает второе рождение. Или на F-35 возложат функцию летающих радаров для перехвата баллистических ракет.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С боевиками на джипах с пулеметами не менее успешно могут бороться F-16 или новые F-15EX, но, что касается перехвата ракет, возможно, радар F-35 будет серьезным преимуществом. Но есть и другая преграда для США. Продать свои Су-35С пытается странам Персидского залива и Россия. Более того, Москва ведет переговоры о продаже С-400 Катару, Саудовской Аравии. Эти страны вполне могут купить ЗРК, если убедятся, что F-35 они уже не получат.

Если США не продали F-35 союзнику по НАТО Турции из-за С-400, вряд ли на это смогут рассчитывать страны Персидского залива, которые даже не в альянсе.

Ранее военные эксперты рассказали, что соседство F-35 и С-400 приведет к тому, что радар ЗРК научат распознавать сигнал истребителя, и все стелс-преимущество F-35 может раствориться в воздухе. Есть только один способ – сделать специальную экспортную версию F-35, которая будет отличаться от оригинальной. 

Александр ИЛЬИН

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