Ядерный блицкриг: СССР хотел взять Францию за неделю

В мире еще не осознали, чем может окончиться холодная война

С ухудшением отношений между НАТО и Россией на Западе все чаще стали говорить о "российском вторжении". Якобы Москва подумывает вторгнуться Европу, а начнет, конечно же, с Польши и Прибалтики.

В России на такие заявления крутят пальцем у виска, однако на Западе уверяют, что в 1960-х гг. СССР готовился захватить Францию в ходе глобальной войны с НАТО, причем сделать это русские намеревались всего за неделю. Об этом говорится в рассекреченных документах, которые долгое время хранились в Чехословакии. Выдержки из них приводит The National Interest.

План был донельзя прост: начать наступление из Чехословакии, пройти через южную Германию, пересечь Рейн и въехать в южную часть Франции. Первыми должны были выступить 1-я и 4-я армии Чехословакии – у них был приказ – быстро продвинуться в франко-германской границе. В это же время 8-я Гвардейская советская армия должна была пойти северному флангу, а венгры – по южному.

Задачей десантников был захват переправ через реки Неккар и Рейн. Планировалось, что техника СССР и стран Варшавского договора продвинется примерно на 1100 км из Чехословакии до французского Безансона. Затем советские войска могли уйти на север в сторону Парижа и Ла-Манша, или на юг – в средиземноморский порт Марсель.

Чтобы доехать до Безансона за неделю, советской армии нужно было преодолевать по 100 км в день или даже больше. До этого рекордом считалось продвижение Африканского корпуса Роммеля, разгромившего британцев в 1942-м. Немцы проходили по 65 км в день.

По мнению NI, за неделю пройти Францию вряд ли получилось бы, так как войска НАТО были достаточно сильны. К тому же, у СССР и стран Варшавского договора не было такого преимущества в боевой авиации, которое было у вермахта в 1940 г., когда немцы оккупировали Францию за шесть недель.

Поэтому готовилось ядерное оружие – 96 ракет и 35 бомб. При первом ударе предполагалось задействовать 41 ракету и ядерную бомбу, затем еще 49. Еще дюжину хотели оставить в резерве.

Как считают западные эксперты, план мог быть реализован, но только в том случае, если бы все прошло идеально. 7-й корпус ВС США, 2-й западногерманский корпус и 1-я французская армия пытались бы задержать советскую армию. Но главным препятствием стали бы последствия ядерных взрывов – радиация, пожары. На этот случай в СССР, к слову, готовили специальный "ядерный танк".

Стоит отметить, что подобные планы действий были и у США, и у французов, которые тоже научились делать атомные бомбы. Это вовсе не означало, что они должны были осуществиться. Их составляли на тот случай, если война все-таки начнется. Но именно ядерное оружие в итоге остановило ее.