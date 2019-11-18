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XF-108 готовили испепелять советские Ту-95

XF-108 готовили испепелять советские Ту-95
Фото: commons.wikimedia.org
Американский перехватчик мог превзойти любой истребитель пятого поколения

Когда Советский Союз принял на вооружение бомбардировщики Ту-95, способные долететь до США, в Вашингтоне стали думать над тем, как их уничтожить еще на подлете. В 1950-х гг. не было таких продвинутых комплексов ПВО, как сейчас, поэтому все надежды возлагали на истребители.

И тогда, задолго до МиГ-25 и тем более – до сегодняшних гиперзвуковых проектов, американцы задумали абсолютно сумасшедший самолет XF-108.

При крейсерской скорости 3 Махов машина должна была преодолевать около 2 тыс. км без дозаправки и сбивать самолеты противника на расстоянии до 160 километров.

Изначально проектировался XF-103, больше похожий на крылатую ракету с прямоточным двигателем. В те времена истребители вообще мало отличались от ракет. Разница была только в том, что внутри находились люди.

Максимальная скорость XF-103 должна была достигать 3 Махов, а потолок – порядка 24 километров. Машина, по своим характеристикам достаточно близкая в МиГ-25, так и не поднялась в небо – был построен лишь макет, а оборудование для него, включая импульсный доплеровский радар AN/ASG-18, использовалось на других самолетах, в частности – на Convair B-58 Hustler.

А в 1957 г. компания North American Aviation получила контракт на разработку двухместного перехватчика XF-108. Проект был более, чем реален. На самолет планировалось поставить те же двигатели General Electric YJ93, что стояли на XВ-70 "Валькирия". Более того, предполагалось, что перехватчики будут сопровождать "Валькирии".

Фото: flickr.com/gcdnz

Но готовили ему и другую задачу: с радаром AN/ASG-18 перехватчики, базирующиеся на аэродромах в Арктике, должны были контролировать границу с СССР и по сути работать как воздушная РЛС большой дальности с ракетами "воздух – воздух". Такой истребитель здорово бы пригодился Пентагону сейчас, когда США проигрывают России в Арктике.

Однако XF-108 был слишком дорогой. Президент Эйзенхауэр заявил, что покупка 480 самолетов XF-108 обойдется в $4 млрд ($33 млрд в современном эквиваленте).

Кроме того, на первый план постепенно начали выходить баллистические ракеты, против которых перехватчики были бессильны. В итоге США так и не построили XF-108, а оборудование и вооружение, которое для них планировалось, перекочевало на другие самолеты.  

Александр ИЛЬИН

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