Су-57 на гусеницах: "Тунгуска" покажет "кузькину мать"

Советскую зенитку прокачали до уровня XXI века

Многие помнят видео боевых действий в Донбассе, когда советскую "Тунгуску" использовали для стрельбы по несчастной пехоте. Таким образом, в ВСУ превратили зенитку малого радиуса действия в самоходку. Немногим позже украинское издание Defense Express написало о том, как частная компания "Оборонные технологии" до основания "прокачала" ЗРК, который стал называться ЗРГК "Тунгуска". Сообщалось, что машина получила современное электронное оборудование. Старые советские платы убрали, а поставили новые цифровые универсальные модули.

Также украинская "Тунгуска" получила мощный танковый двигатель В-84, а вместо устаревшего генератора, работавшего от турбины с ресурсом в 300 часов – немецкий дизель.

Российский ответ не заставил себя долго ждать. Часть ЗСУ-23-4 прошли глубокую модернизацию и уже засветились в индийских войсках. На системы установили современные РЛС с фазированными решетками. А рядом с антенной поставили модуль с телевизионной и тепловизионной камерами плюс лазерный дальномер.

Таким образом, "Тунгуска" превратилась в настоящий "Су-57", только на гусеницах. Как пишет "Российская газета", ЗРС сможет вести огонь в скрытном режиме в любое время суток.

Авторы журнала The National Interest с сожалением констатируют, что единственным американским аналогом "Тунгуски" был M6 Bradley Linebacker. Но после того как Штаты сократили свои мобильные ПВО, комплексы сняли с вооружения. Остался только M1097 Avenger на базе "Хамви", вооруженный "Стингерами", но этого недостаточно.

По мнению западных экспертов, в борьбе с беспилотниками модернизированная "Тунгуска" может оказаться эффективнее, чем более современный "Панцирь-С1".