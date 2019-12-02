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Су-57 на гусеницах: "Тунгуска" покажет "кузькину мать"

Су-57 на гусеницах: "Тунгуска" покажет "кузькину мать"
Фото: www.globallookpress.com
Советскую зенитку прокачали до уровня XXI века

Многие помнят видео боевых действий в Донбассе, когда советскую "Тунгуску" использовали для стрельбы по несчастной пехоте. Таким образом, в ВСУ превратили зенитку малого радиуса действия в самоходку. Немногим позже украинское издание Defense Express написало о том, как частная компания "Оборонные технологии" до основания "прокачала" ЗРК, который стал называться ЗРГК "Тунгуска". Сообщалось, что машина получила современное электронное оборудование. Старые советские платы убрали, а поставили новые цифровые универсальные модули.


Также украинская "Тунгуска" получила мощный танковый двигатель В-84, а вместо устаревшего генератора, работавшего от турбины с ресурсом в 300 часов – немецкий дизель.

Российский ответ не заставил себя долго ждать. Часть ЗСУ-23-4 прошли глубокую модернизацию и уже засветились в индийских войсках. На системы установили современные РЛС с фазированными решетками. А рядом с антенной поставили модуль с телевизионной и тепловизионной камерами плюс лазерный дальномер. 

Таким образом, "Тунгуска" превратилась в настоящий "Су-57", только на гусеницах. Как пишет "Российская газета", ЗРС сможет вести огонь в скрытном режиме в любое время суток.

Кадр youtube.comАвторы журнала The National Interest с сожалением констатируют, что единственным американским аналогом "Тунгуски" был M6 Bradley Linebacker. Но после того как Штаты сократили свои мобильные ПВО, комплексы сняли с вооружения. Остался только M1097 Avenger на базе "Хамви", вооруженный "Стингерами", но этого недостаточно.

По мнению западных экспертов, в борьбе с беспилотниками модернизированная "Тунгуска" может оказаться эффективнее, чем более современный "Панцирь-С1".

Александр ИЛЬИН

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