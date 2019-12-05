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Сила Третьего рейха: немцы задумали возродить люфтваффе

Сила Третьего рейха: немцы задумали возродить люфтваффе
Фото: flickr.com
В этом сильно заинтересованы США: Россия рядом

Во время Второй мировой войны США столкнулись с боевой мощью авиации люфтваффе, которая несколько лет доминировала в небе Европы, противостоя американским, британским и советским самолетам.

После окончания войны ФРГ долгое время вообще была лишена боевой авиации, пока американцы не решили вернуть ее немцам для противостояния ГДР и СССР. Достаточно вспомнить зловещие F-104 Starfighter, которым летчики дали другое название – widowmaker, что в переводе с английского означает "создатель вдов". Истребитель стал одним из самых аварийных за всю историю боевой авиации, и больше всего досталось именно немцам: треть самолетов была потеряна в летных происшествиях.

Вот и сейчас немцы – до сих пор главная надежда США в борьбе с Россией на территории Европы, если война все-таки разразится. Неслучайно именно "Торнадо" получили возможность брать под крылья ядерные бомбы. Другой вопрос, что Германия, вдоволь повоевавшая с Россией в свое время, сейчас меньше других хочет конфронтации с Россией и больше уделяет внимания внутренним проблемам, чем своей армии. У бундесвера проблемы с танками, другой военной техникой и особенно – с истребителями.

Это крайне не устраивает США, которые пытаются пробудить в Германии боевой дух и поднять ее на борьбу с "агрессией Москвы". Но по данным немецкого журнала Spiegel, подавляющая часть немецких "Тайфунов" вообще не пригодна для полетов. Только 10 из 128 истребителей находится в удовлетворительном состоянии. 

На крыльях каждого "Тайфуна" есть датчики, которые обнаруживают самолеты противника и предупреждают об атаке. Но вдруг выяснилось, что датчики не охлаждаются должным образом и практически не работают.

Фото: flickr.com

По мнению Spiegel, Германия просто играет в "оперативную готовность" в рамках учений НАТО, хотя на самом деле не готова проводить боевые операции.

Конечно, похожие проблемы, пишет The National Interest, есть у всех, даже в ВВС США, однако "Тайфун" – это основной истребитель люфтваффе. Заменить его просто нечем.

По мнению NI, у США не остается другого выбора, как вооружить немцев и помочь им возродить боевую авиацию, потому что Германия – это опора Европы, а "Европа контролирует Россию".

Обладая сильной экономикой, Берлин в состоянии создать сильнейшую армию, но Меркель прекрасно понимает, что, если Германия пойдет на поводу у США, начнутся ненужные проблемы с Россией. Тем не менее Трамп всерьез настроен сделать из Германии основу НАТО и больше не "тянуть за уши" европейских партнеров.

Александр ИЛЬИН

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