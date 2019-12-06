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"Преступник": Су-57 оказался не нужен Китаю

"Преступник": Су-57 оказался не нужен Китаю
Фото: www.globallookpress.com
Пекин делает ставку на свои истребители и готов подождать

Китай, купивший Су-35С, пока не решается приобрести более продвинутую российскую машину – Су-57. Зарубежные покупатели позарез нужны "Сухому", чтобы безболезненно выполнить госзаказ – свыше 70 истребителей. Стоимость "Преступника" (Felon), как самолет уже прозвали в НАТО, пока не очень нравится Минобороны, и именно за счет зарубежных контрактов ее удастся снизить.

Так почему же Китай еще не заключил контракт с Россией? Скорее всего, Китай надеется производить собственные машины J-20 и J-31, с которыми пока есть проблемы из-за отсутствия надежных двигателей.

J-20 – это такой, китайский F-35, а "Кречет" J-31 – то ли F-22, то ли Су-57. Правда, скорости не хватает и ему: всего 1,8 Маха. Для сравнения, у Су-57 более 2 Махов, как и у F-22.

Фото: commons.wikimedia.org/wc (CC BY-SA 4.0)Большинство военных экспертов считает, что Пекин, которому удалось выведать немало секретов F-35, а также некоторых советских и российских наработок, например, МИГ 1.44, попытается создать свой истребительный флот пятого поколения. Аналогично Китай создал свою копию советского Су-27 – J-11.

Как считает издание Chinamil.Com, китайцам не нужен Су-57, так как этот самолет обладает слишком большим ЭПР для пятого поколения.

С другой стороны, главный конструктор Шэньянского авиационного института Ван Юнцин на страницах журнала Aerospace Knowledge очень лестно отозвался о Су-57. По его мнению, скрытность – это не приоритет самолета, и его главная задача – это завоевание господства в небе. Возможно, он не обнаружит первым F-35, но благодаря своей маневренности, датчикам и скорости, он может увернуться от ракет и провести молниеносную контратаку.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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