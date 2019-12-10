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Ровно 25 лет назад началась Первая чеченская война

Ровно 25 лет назад началась Первая чеченская война
Фото: Морковкин Анатолий/Фотохроника
Танкистов расстреливали, как в тире

Ровно 25 лет назад началась Первая чеченская война, о которой сейчас предпочитают не вспоминать. Российская армия вступила в нее неподготовленной и понесла большие потери.

В результате удержать контроль над Грозным так и не удалось, в августе 1996 г. боевикам удалось захватить столицу, а также Гудермес и Аргун. В это время война уже приобрела затяжной характер, и в Москве решили положить этому конец. Летом того же года Александр Лебедь и Аслан Масхадов подписали в Хасвюрте соглашение о перемирии. Российские войска полностью выводились из Чечни, а решение о статусе Ичкерии отложили до 31 декабря 2001 года.

Но мир в республике так и не наступил, рост ваххабизма спровоцировал теракты в России, а затем вторжение в Дагестан. Все это закончилось Второй чеченской войной, которая по сути была продолжением первой.

Сейчас распространено мнение, что всего этого кровопролития можно было избежать, если бы в 1994 г. был продолжен диалог. В частности, заместитель командира одной из разведывательных частей ВДВ Валерий Юрьев, принимавший участие в обеих чеченских войнах считает, что с Дудаевым и Масхадовым можно было договориться, так как они были профессиональными военными.

"Но их просто игнорировали, как сейчас на Украине проигнорировали Донецкую и Луганскую республики", – сказал Юрьев в интервью "МК".

Военный напомнил, как из военнослужащих Кантемировской и Таманской дивизий сформировали якобы танковые подразделения добровольцев, и они вошли в Грозный без прикрытия. В произошедшем он винит политиков, потому что та армия была просто не готова воевать, к тому же ее престиж был подорван. В итоге с самого начала образовалась куча проблем: нехватка транспорта под людей, севшие аккумуляторные батареи в радиостанциях, нехватка горючего в танках.

Подразделения Объединенной группировки войск (ОГВ) 11 декабря входили на территорию Чечни с трех сторон: с запада из Северной Осетии через Ингушетию, с северо-запада из Моздокского района Северной Осетии, и с востока с из Дагестана. Уже тогда первый заместитель главкома Сухопутных войск Эдуард Воробьев отказался руководить операцией "ввиду ее полной неподготовленности" и подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил.

Фото:  Хамельянин Геннадий/Фотохроника

У чеченцев было достаточное количество вооружения. В 10 км от Грозного российские части попали под обстрел из "Градов".

А 31 декабря начался сам штурм Грозного. Тогда российские военные были плохо подготовлены, взаимодействие между подразделениями было еще хуже. Боевики обстреливали танки из РПГ, в уличных боях тяжелые машины не были эффективны. В итоге российское командование избрало другую тактику – стало забрасывать десантно-штурмовые группы, которые поддерживала авиация и артиллерия. И 6 марта Грозный перешел под контроль российской армии, но это было только начало.

Александр ИЛЬИН

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