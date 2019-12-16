B-21 станет самым дорогим бомбардировщиком, не считая B-2

Американцы покажут свой новейшие стелс-бомбардировщик B-21 в декабре 2021 года. В США уже готовятся к презентации, однако, по данным специализированных СМИ, машина, которая призвана заменить легендарный B-2, пока еще в разработке.

Тем не менее в прессу постепенно просачиваются подробности о самолете. Бомбардировщик строят на секретном заводе в Палмдейле (Калифорния). На нем же до этого производились беспилотники RQ-4 Global Hawk, вовсю шпионящие сейчас вблизи России.

По данным Air Force Magazine, которые приводит The National Interest, B-21 похож на В-2, но меньше. Его фюзеляж более сглаженный, соответственно, ЭПР еще меньше. Это означает, что самолет будет еще труднее засечь с земли, в том числе – радаром С-400. Не вся ясно с двигателями, предположительно, это будут F135 от истребителей F-35.

B-21 сможет нести самую большую высокоточную бомбу в арсенале США GBU-57, причем во внутреннем отсеке. Самолет будет как пилотируемым, так и беспилотным, то есть управляться дистанционно.

В ВВС США просят минимум 174 бомбардировщика В-21, но не факт, что Пентагон закупит такое количество. Новый бомбардировщик хоть и получится не таким "золотым", как В-2, однако будет стоить порядка $600 миллионов.