Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Летающая смерть из будущего: США рассекретили "убийцу С-400"

Летающая смерть из будущего: США рассекретили "убийцу С-400"
Фото: pixabay.com
B-21 станет самым дорогим бомбардировщиком, не считая B-2

Американцы покажут свой новейшие стелс-бомбардировщик B-21 в декабре 2021 года. В США уже готовятся к презентации, однако, по данным специализированных СМИ, машина, которая призвана заменить легендарный B-2, пока еще в разработке.

Тем не менее в прессу постепенно просачиваются подробности о самолете. Бомбардировщик строят на секретном заводе в Палмдейле (Калифорния). На нем же до этого производились беспилотники RQ-4 Global Hawk, вовсю шпионящие сейчас вблизи России.

По данным Air Force Magazine, которые приводит The National Interest, B-21 похож на В-2, но меньше. Его фюзеляж более сглаженный, соответственно, ЭПР еще меньше. Это означает, что самолет будет еще труднее засечь с земли, в том числе – радаром С-400. Не вся ясно с двигателями, предположительно, это будут F135 от истребителей F-35.

B-21 сможет нести самую большую высокоточную бомбу в арсенале США GBU-57, причем во внутреннем отсеке. Самолет будет как пилотируемым, так и беспилотным, то есть управляться дистанционно.

В ВВС США просят минимум 174 бомбардировщика В-21, но не факт, что Пентагон закупит такое количество. Новый бомбардировщик хоть и получится не таким "золотым", как В-2, однако будет стоить порядка $600 миллионов.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей