Палубные истребители вооружили сверхточными AGM-158C LRASM

В США подготовили серьезный ответ российским противокорабельным ракетам Х-35 и Х-32. Как сообщило накануне издание Naval News, LRASM (Long Range Anti-Ship Missiles) поступили на вооружение палубных истребителей F/A-18 Super Hornet. До этого ракеты, похожие на космолеты будущего, брали под крыло только стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Как показали испытания, ракета обладает хирургической точностью.

Ракеты AGM-158C LRASM могут находить и уничтожать отдельные корабли в группах, даже в условиях подавления сигнала GPS и связи, в чем так преуспели российские моряки. Дальность ракеты – 930 км, а это означает, что авианосцу необязательно заходить в опасную зону и всю основную работы выполнят пилоты. Наконец, LRASM обладают разрушительной силой. Боеголовка весом почти в полтонны может уничтожить корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн, то есть любой российский фрегат.

Тем не менее, по дальности LRASM значительно уступает российской Х-32. Но последней вооружены тяжелые Ту-22М. Истребители такие ракеты взять не могут, с другой стороны, Россия обладает лишь одним авианосцем, поэтому вряд ли ставка делается на палубники.