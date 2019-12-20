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США испепелят российские корабли новой ракетой

США испепелят российские корабли новой ракетой
Фото: commons.wikimedia.org
Палубные истребители вооружили сверхточными AGM-158C LRASM

В США подготовили серьезный ответ российским противокорабельным ракетам Х-35 и Х-32. Как сообщило накануне издание Naval News, LRASM (Long Range Anti-Ship Missiles) поступили на вооружение палубных истребителей F/A-18 Super Hornet. До этого ракеты, похожие на космолеты будущего, брали под крыло только стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Как показали испытания, ракета обладает хирургической точностью.


Ракеты AGM-158C LRASM могут находить и уничтожать отдельные корабли в группах, даже в условиях подавления сигнала GPS и связи, в чем так преуспели российские моряки. Дальность ракеты – 930 км, а это означает, что авианосцу необязательно заходить в опасную зону и всю основную работы выполнят пилоты. Наконец, LRASM обладают разрушительной силой. Боеголовка весом почти в полтонны может уничтожить корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн, то есть любой российский фрегат.

Тем не менее, по дальности LRASM значительно уступает российской Х-32. Но последней вооружены тяжелые Ту-22М. Истребители такие ракеты взять не могут, с другой стороны, Россия обладает лишь одним авианосцем, поэтому вряд ли ставка делается на палубники.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ракета дозвуковая, т.е. ее могут сбить легко и ненавязчиво наши фрегатные "Полимент-Редут", аналог С-350. Так что насчет "сжечь", Утро - ты поторопилось с такими заголовками.
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