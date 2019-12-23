Но основу по-прежнему составляют советские машины

В день Дальней авиации в России сообщили о планах создания стратегического бомбардировщика шестого поколения, который будет беспилотным.

Об этом накануне в интервью "МК" заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Полетит новый аппарат еще не скоро, создать его планируется только к 2040 году.

Это вполне укладывается в сегодняшнюю информационную политику Минобороны – рассказывать о перcпективных проектах, которые еще далеки до реализации. Так было с авианосцами, так происходит и с бомбардировщиками. Не так давно замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сказал, что бомбардировщик пятого поколения ПАК ДА будет принят на вооружение до 2027 года. Можно предположить, что, если этого не произойдет, ничего страшного – просто сроки сдвинутся вправо.

На деле у России сейчас есть тяжелый стелс-беспилотник "Охотник", который находится на испытаниях, а также советское наследие – бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160М, Ту-22М, которые модернизируют на российских заводах. "Белого лебедя" вообще планируют производить с нуля, хотя на Западе сомневаются, что России это по силам из-за высокой себестоимости планера и проблем с кадрами.

Можно предположить, что ПАК ДА будет строиться на базе "Охотника". Испытания БПЛА покажут, как планер ведет себя в воздухе, как его засекают с радаров. Конструкцию улучшат, сопла спрячут внутрь, чтобы ЭПР было меньше. Больше внимания уделят распределению потоков воздуха по планеру, воздухозаборникам. ПАК ДА не может появиться на пустом месте. Американцы, прежде чем запустить в небо гигантов B-2, вдоволь полетали на F-117.

Но пока, до 2027-го, а может и до 2030 г., в ВКС могут рассчитывать только на легендарные Ту-95МС, Ту-22М и Ту-160М.

У России сейчас 46 бомбардировщиков Ту-95МС и 14 Ту-95МСМ. Последние могут быть вооружены крылатыми ракетами Х-101. Летающие с 1956 г. самолеты до сих пор составляют основу стратегической авиации России.

Это легко понять, если посмотреть, сколько в ВКС РФ Ту-160 – всего 17. Это очень мало. Для сравнения: у США 19 стелсов B-2, 61 B-1B Lancer и 70 B-52.

Ту-160М – это лучший российский стратегический бомбардировщик, поэтому в России и решили начать их делать с нуля. Чтобы соперничать с США, 17 самолетов – это просто несерьезно, какие бы ракеты у них не были на вооружении.

Впрочем, у ВКС есть Ту-22М, которые также активно модернизируются. На новых моделях имеется возможность заправки в воздухе, поэтому бомбардировщик по сути перекочевал в категорию стратегов, из которой его "выгнали" во время холодной войны.

61 Ту-22М3 и 1 модернизированный Ту-22М3М – это внушительный флот. Однако нельзя забывать, что "Эм третий" принят на вооружение в 1989 году. Россия нужен новый самолет, но пока военным предлагают лишь тяжелый стелс-беспилотник.