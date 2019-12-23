Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Дальнюю авиацию кормят обещалками

Фото:mil.ru Фото:mil.ru Фото:mil.ru
Фото:mil.ru Фото:mil.ru Фото:mil.ru
Но основу по-прежнему составляют советские машины

В день Дальней авиации в России сообщили о планах создания стратегического бомбардировщика шестого поколения, который будет беспилотным.

Об этом накануне в интервью "МК" заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Полетит новый аппарат еще не скоро, создать его планируется только к 2040 году. 

Это вполне укладывается в сегодняшнюю информационную политику Минобороны – рассказывать о перcпективных проектах, которые еще далеки до реализации. Так было с авианосцами, так происходит и с бомбардировщиками. Не так давно замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сказал, что бомбардировщик пятого поколения ПАК ДА будет принят на вооружение до 2027 года. Можно предположить, что, если этого не произойдет, ничего страшного – просто сроки сдвинутся вправо.

На деле у России сейчас есть тяжелый стелс-беспилотник "Охотник", который находится на испытаниях, а также советское наследие – бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160М, Ту-22М, которые модернизируют на российских заводах. "Белого лебедя" вообще планируют производить с нуля, хотя на Западе сомневаются, что России это по силам из-за высокой себестоимости планера и проблем с кадрами.

Можно предположить, что ПАК ДА будет строиться на базе "Охотника". Испытания БПЛА покажут, как планер ведет себя в воздухе, как его засекают с радаров. Конструкцию улучшат, сопла спрячут внутрь, чтобы ЭПР было меньше. Больше внимания уделят распределению потоков воздуха по планеру, воздухозаборникам. ПАК ДА не может появиться на пустом месте. Американцы, прежде чем запустить в небо гигантов B-2, вдоволь полетали на F-117.

Но пока, до 2027-го, а может и до 2030 г., в ВКС могут рассчитывать только на легендарные Ту-95МС, Ту-22М и Ту-160М.

У России сейчас 46 бомбардировщиков Ту-95МС и 14 Ту-95МСМ. Последние могут быть вооружены крылатыми ракетами Х-101. Летающие с 1956 г. самолеты до сих пор составляют основу стратегической авиации России.

Это легко понять, если посмотреть, сколько в ВКС РФ Ту-160 – всего 17. Это очень мало. Для сравнения: у США 19 стелсов B-2, 61 B-1B Lancer и 70 B-52.

Ту-160М – это лучший российский стратегический бомбардировщик, поэтому в России и решили начать их делать с нуля. Чтобы соперничать с США, 17 самолетов – это просто несерьезно, какие бы ракеты у них не были на вооружении.

Впрочем, у ВКС есть Ту-22М, которые также активно модернизируются. На новых моделях имеется возможность заправки в воздухе, поэтому бомбардировщик по сути перекочевал в категорию стратегов, из которой его "выгнали" во время холодной войны.

61 Ту-22М3 и 1 модернизированный Ту-22М3М – это внушительный флот. Однако нельзя забывать, что "Эм третий" принят на вооружение в 1989 году. Россия нужен новый самолет, но пока военным предлагают лишь тяжелый стелс-беспилотник.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей