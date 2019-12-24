Власти Германии объявили войну дронам, которые шпионят за Крымом

Американские стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk портят нервы не только российским военным в Крыму и Калининграде, но и гражданским летчикам в небе Европы.

Как пишет Defense News, полеты беспилотников, которые базируются на острове Сицилия, представляют прямую угрозу для пассажирских авиаперевозок.

На данный момент американцы пытаются сертифицировать свои RQ-4, чтобы шпионить за российскими объектами и дальше, однако левая партия Германии Die Linke всячески пытается этому помешать.

Для полетов тяжелых БПЛА, которые мало отличаются внешне от самолетов, нужны специальные воздушные коридоры. В них авиасообщение прерывается полностью, а учитывая напряженный воздушный трафик это крайне неудобно и небезопасно для воpдушных перевозчиков. Если летчик как-то может среагировать и избежать столкновения, то дрон просто продолжит лететь по заданному курсу.

Американцы парируют, что их RQ-4 оборудованы специальными датчиками, которые способны среагировать на самолет, однако власти Германии ставят под сомнение это утверждение. Более того, в Бундесвере уверяют, что американские БПЛА падают намного чаще самолетов, поэтому в их полетах над Европой нет ничего хорошего.