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США составили пятерку лучших бомбардировщиков в мире

США составили пятерку лучших бомбардировщиков в мире
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Ту-95 и Ту-22М попали лишь в утешительный список

В США составили список самых значительных бомбардировщиков за всю историю. В него не попал ни один советский или российский самолет, хотя были упомянуты в "утешительном списке" Ту-95 и Ту-22М.

Список, опубликованный в The National Interest, открывают британские Handley Page Type O/400 – легендарные бомбардировщики Первой мировой войны. До этого, бомбы, в основном, сбрасывали с дирижаблей, однако этот тяжелый аэроплан совершил настоящую революцию. Интересно, что конструкторы равнялись на российского "Илью Муромца".

С Handley Page Type O/400 можно было сбрасывать 748-кг бомбы – самые тяжелые из применявшихся британцами в Первой мировой войне.

Самолет бомбил немецкие аэродромы и базы материально-технического снабжения далеко в тылу противника. Всего аэропланы провели около 600 бомбардировок, и последний из них "ушел на пенсию" только в 1922 году.

На втором месте немецкий "Юнкерс" Ju-88, ставший настоящим кошмаром для жителей СССР. Изначально это средний бомбардировщик. Однако самолет также применялся для штурмовик, ночной истребитель и "морской убийца". Относительно дешевый и надежный, самолет пришелся ко двору в Люфтваффе, однако машина совершенно не подходила для стратегических задач, например ударам по английским городам во время Битвы за Британию.

Зато "Юнкерсы" уничтожили в 1941 году огромное количество советских самолетов и танков. Гудением этих бомб не забудет ни один оставшийся в живых ветеран или свидетель этих страшных событий.

Третье место за британским многоцелевым бомбардировщиком De Havilland Mosquito, который по скорости мог тягаться с "Мессершмиттом" Bf109. Самолет такде использовали как истребитель и разведчик.

Интересно, что планер у него был деревянный. С одной стороны, его легко прошивала пушка, но с другой, немцам не удавалось засечь его с земли радаром. Бомбардировщик еще прозвали "деревянным шедевром Черчилля".

На четвертой строчке – тяжелый британский Avro Lancaster, рабочая лошадка Королевских ВВС во Второй мировой войне. В Германии у этих самолетов нехорошая слава, так как они бомбили немецкие города и уничтожили огромное количество мирного населения. Британское командование тогда полагало, что таким образом можно сломать боевой дух немцев. Учиться им было у кого – немцы поступали практически также, особенно в СССР. Среди минусов самолета можно назвать его уязвимость в небе.

Наконец, пятый в списке ожидаемо B-52. После войны в Корее США остро нуждались в стратегическом бомрадировщике. После кучи неудачных проектов, включая умопомрачительную "Валькирию", в Пентагоне остановился на "Боинге" В-52, и не пожалели.

Самолет стал одним из символов холодной войны, а также успешно применялся в Ираке. До сих пор на огромной машине испытывают новые ракеты и бомбы. Никто и не подумает снимать его с вооружения – гиганта только модернизируют. Американские летчики шутят, что последний пилот В-52 ещ попросту не родился.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость сэмэн
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англичане и пиндосы славные вояки. готовы всегда бомбить туземцев которые не могут ответить. вот и лучшие. и будут ими до тех пор пока не получат хороших люлей в скором времени. терпение кончается.
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