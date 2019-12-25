На истребитель установили РЛС с активной фазированной решеткой

В Италии начались испытания самого совершенного истребителя "Тайфун" для ВВС Кувейта. По желанию заказчика на него установили радар с активной фазированной решеткой Captor E-Scan с технологией P3Eb.

Немецкие и британские истребители "Тайфун" используют только часть оборудования, которое получат будущие самолеты ВВС Кувейта, сообщает Eurofighter Typhoon.

Благодаря радару с АФАР истребители смогут конкурировать даже с российскими Су-57. Вообще идея установки продвинутой РЛС на самолет четвертого поколения не новая. США готовят поставку в ВВС F-15EX, у которых будут похожие радары.

"Тайфун" уступает в скорости Су-57, однако обладает неплохой маневренностью и хорошо вооружен. Минобороны Кувейта заключило контракт на поставку "Тайфунов" в 2016 г. на рекордную сумму €7,3 миллиарда. Эль-Кувейт получит 22 одноместных "Тайфуна" и еще 6 в одноместной конфигурации. Поставки начнутся уже в будущем году. Истребители заменят F/A-18A/B.