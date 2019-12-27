Обмануть новую ракету будет практически невозможно

Американские "Джавелины" стали еще более смертоносны для российских танков. Как сообщает военный блог Warrior Maven, в США разработана новая ракета для ПТРК с дальностью до 4,5 км. Для сравнения, сегодняшние "Джавелины" бьют на 2,5 км. Кроме того, комплексы оборудуют оптикой нового поколения, которая позволит вести огонь даже ночью.

Как заявил в интервью WM представитель компании Raytheon Томми Боккарди, с новой ракетой сократится время на обнаружение, захват цели и ее поражение. В результате, попадание ракеты будет для противника сюрпризом. Обнаружить стрелка с "Джавелином" станет еще труднее.

Другим важным преимуществом комплекса станет снижение его веса на 30%. Сейчас "Джавелин" весит 22,3 кг, что, к слову, не так много. Для сравнения, российский "Корнет-Э" весит 55 кг, но и дальность его днем достигает 5,5 км.

Также для новой ракеты "Джавелина", массовый выпуск которой начнется в 2022 году, разработали новую боеголовку.

Отдельного внимания заслуживает комбинированная система наведения, которая стала лучше захватывать движущиеся цели. Встроенный зум позволяет быстро прицелиться.

Новый "Джавелин" лучше подходит для стрельбы в городе или из укрытия. Тестировать ракеты, как обычно, будут спецназовцы, а затем комплексы поставят в войска.