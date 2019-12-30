Тайна катастрофы Ан-24: самолет могла сбить ракета

На Рождество лучше не летать

В последнее время участились аварии военно-транспортных самолетов Антонова, поэтому многие эксперты указывают на катастрофический дефицит самолетов этого класса.

После событий 2014 года о самолетах "Ан" России пришлось забыть, а Ил-112В с первого раза не получился. Однако не все гладко было с самолетами "Антонова" и в советское время. Черным днем для этого самолета стало 6 января. В разные годы в этот день разбились сразу два Ан-24, после чего можно даже сделать вывод, что летать в этот день – не лучшая идея.

6 января 1968 года аэрофлотовский Ан-24Б выполнял полет по маршруту у Якутск – Олекминск – Ленск – Усть-Кут – Красноярск – Новосибирск. Пилотировал самолет опытный Николай Дьяков. Интерсно, что бортмеханика Василия Кулешова на борту не должно было быть. Но он попросился, чтобы слетать в Новосибирск за дефицитными продуктами перед празднованием юбилея.

Самолет пропал с радиолокаторов на высоте 4,5 тыс. метров на пути в Ленск. В последний раз экипаж вышел на связь в 75 км от Олекминска. Погода была хорошая, голоса летчиков казались спокойными, и, казалось бы, ничего не предвещало беды.

Позже оказалось, что спустя 15 минут после вылета Ан-24Б перешел в крутой падение, быстро разрушаясь из-за огромных перегрузок. Очень быстро самолет рухнул под углом 80 градусов в тайге, в 92 км от Олекминска. Все 45 человек, которые находись на борту, погибли. Обломки разбросало на 715 метров. Позже очевидцы увидели жуткое зрелище на Рождество – развешенные лоскутки одежды пассажиров на деревьях.

До сих пор неизвестно, что стало причиной трагедии. Самая распространенная версия – отказ системы управления или отделение от самолета какой-то части, которая ударила по хвосту. Есть и другая версия – некоторые полагают, что такое с самолетом могло произойти только после попадания ракеты "земля-воздух".

Другая катастрофа Ан-24Б произошла около украинского Мукачево в тот же день 6 января, только спустя 6 лет. Самолет выполнят рейс по маршруту Киев – Ивано-Франковск – Ужгород. С самого начала все пошло не так. Ужгород принимать самолеты не мог по техническим причинам, поэтому экипаж отправили на военный аэродром Мукачево. Но и он оказался закрыт из-за плохих погодных условий. В итоге самолет задержался в Ивано-Франковске, то есть в Карпатах, где погода начала портиться.

Самолет побывал в слоисто-кучевых облаках, где его поверхность покрылась льдом. К сожалению. при посадки летчики не осознали, что дела обстоят настолько плохо, тем более, что видимость составляла всего 1100 метров. Только потом выяснится, что противообледенительная система вообще не включалась.

При посадке самолет потерял скорость и наклонился носом вниз, после чего начал падать под углом 70 градусов. А-24Б оборвал провода на деревянных столбах и рухнул на грунтовую дорогу. Все 24 человека на борту погибли.