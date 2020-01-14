Пентагон натаскивает пилотов на МиГи и "Фланкеры"

Американская программа Red Air, в рамках которой пилотов США натаскивают на "русских" получила рекордные $6,4 миллиарда.

За "золотой контракт" поборются сразу несколько частных компаний – Air USA Inc., Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), Blue Air Training, Coastal Defense, Draken International, Tactical Air Support и Top Aces Corp, пишет Defense News. Полеты и погони за МиГами и "Фланкерами" состоятся на 22 базах ВВС США.

Как заявил представитель Draken International, летчики компании уже изображают агрессоров на базе Неллис в рамках пятилетнего контракта, заключенного в 2018 году. Общий налет у пилотов сейчас составляет 6 – 7 тыс. часов в год. Они изображают русских на L-159E и Douglas A-4 Skyhawk. В следующем месяце добавятся еще "Миражи". Кроме того, компания приобрела 12 сверхзвуковых истребителей Atlas Cheetah, оснащенных хорошими радарами.

Top Aces купила 29 подержанных F-16, которые вполне сойдут за МиГ-29. Компания получит машины уже в марте, а затем модернизирует их, установив новейшую авионику.

ATAC делает ставку на французские "Миражи". Всего у компании 63 самолета. Не каждая страна может похвастаться таким парком, а это частная компания, которая наняла полсотни пилотов и платит им хорошие деньги. В основном в такие компании идут пилоты, которые уволились из ВВС США, но хотят оставаться истребителями. И такое щедрое финансирование со стороны Пентагона – настоящий подарок для этих летчиков.

В результате курсанты летных училищ получат больше практики и часов налета, а бывшие "про" продолжат заниматься любимым делом. К сожалению, в России такой практики нет.