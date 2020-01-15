Р-73, выпущенные истребителями, просто уйдут мимо

Американская компания Northrop Grumman завершила испытания уникальной бортовой системы обороны CIRCM. Ее установят на самолеты и вертолеты ВВС США, после чего их будет крайне сложно поразить ракетами с инфракрасным наведением. Теперь российским оружейникам придется ломать голову, как обойти эту систему.

Как пишет специализированное издание Army Technology, система прошла тысячи часов испытаний на ракетном полигоне "Белые пески", причем использовались реальные боевые сценарии. В частности, вертолет, оснащенный CIRCM, обстреливали залпом.

CIRCM оснащена передовой технологией Quantum Cascade Laser (QCL), компактным трекером и легким, но мощным процессором COTS. Ставить ее будут преимущественно на небольшие самолеты и вертолеты.

Инфракрасными головками самонаведения (ГСН) обладают российские ракеты Р-73, которыми вооружены все "Фланкеры", а также Су-57. Поэтому CIRCM представляет для Москвы реальную опасность. С другой стороны, на вооружении ВКС достаточно ракет с радиолокационными ГСН.

Ранее сообщалось, что Р-73 для ближнего боя и Р-27 средней дальности до сих пор состоят на вооружении Военно-космических сил России.