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Красноармейцы выбивали из Польши "власовцев"

Красноармейцы выбивали из Польши "власовцев"
Фото:ITAR-TASS
Воевать приходилось не только с немцами

Сегодняшний салют в честь освобождения Варшавы на Поклонной горе, скорее всего, вызовет негативную реакцию в столице Польши. Ранее там приняли резолюцию, которая уравнивает ответственность СССР и гитлеровской Германии на начало Второй мировой войны. До этого на эту тему высказался Владимир Путин.

Он сказал, что Красная армия заходила на территорию Польши, когда власти страны буквально были в бегах. Позже российского президента не пригласили на годовщину освобождения Освенцима, хотя сделали это советские воины.

Точно так же Красная армия в ходе блестящей операции освободила от немцев духовную столицу Польши Ченстохову. Из-за эффекта внезапности город удалось взять с минимальными потерями. Воевать приходилось не только с немцами, но и с соотечественниками, а также уроженцами Прибалтики.

В 1944 г. немцы объявили Ченстохову стратегическим городом и решили оборонять его до последнего. К концу 1944-го в городе находились больше пяти тысяч немецких солдат и офицеров, а также более четырех тысяч солдат, набранных из "власовцев" и добровольцев из стран Балтии. Те понимали, что советская власть будет к ним безжалостна, и выступили на стороне немцев.

Первыми утром 16 января пересекли реку Пилица танки Т-34/85 из 2-го батальона 54-й гвардейской танковой бригады. Затем батальон усилил десант и артиллерия. Наступлением командовал майор Семен Хохряков, который и вошел первым в город.

Самые ожесточенные бом завязались с немцами на центральной площади Ченстоховы, а также на вокзале. Немцы, в конце концов, осознав безнадежность своего положения, побежали в сторону Люблинца. Советсткие саперы позже с большим трудом разминировали средневековый Ясногорский монастырь – одну из главных достопримечательностей города.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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