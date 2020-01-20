Российский подводный флот медленно умирает
Считается, что российский подводный флот – это самое мощное подразделение в ВМФ РФ. Именно на атомные субмарины делает ставку Москва. Якобы ей даже не нужны огромные авианосцы, на которые США тратят десятки миллиардов долларов.
Но, по мнению редактора специализированного журнала Warships International Fleet Review, подводный флот России медленно умирает.
Основную работу по-прежнему выполняют советские субмарины, а новейшие российские лодки строятся катастрофически медленно. Достаточно вспомнить, как долго испытывалась "Булава" на "Борее" или "Казань", которая никак не может пройти испытания и постоянно "перестраивается".
Большинство атомных российских подлодок были построены в 80-е - 90-е гг. прошлого века еще по советскому заказу.
"Насколько долго эти заслуженные крейсеры будут ходить в походы, ожидая себе замену, неизвестно", – заявил в интервью The National Interest Ийэн Баллантайн из WIFW.
По его мнению, семь субмарин "Дельта-IV" ("Дельфин") однозначно устарели. Только три из них построены менее 30 лет назад.
То же самое касается многоцелевых "Щука-Б", которым на смену должны придти "Ясень-М". Только одна из них – К-335 "Гепард" "моложе" 20 лет.
Максимальный срок службы подводной лодки - примерно 35 лет. Затем ее эксплуатация становится просто небезопасной. Это означает, что в концу 2020-х и началу 2030 гг. у России может остаться только 12 субмарин. Даже если удастся произвести все "Бореи" и "Ясени", все равно, боевой мощи СССР уже не достичь.
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