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Россия катастрофически отстала от США по стелс-беспилотникам

Россия катастрофически отстала от США по стелс-беспилотникам
Кадр youtube.com
Однако "Охотник" видится неким лучом надежды

Совместный полет российского тяжелого беспилотника "Охотник" и истребителя Су-57 произвел настоящий фурор среди военных экспертов и любителей боевой авиации. Нашлись, правда, и скептики, которые сразу заявили, что до реального применения этой связки пройдут годы.

Пока Россия не в состоянии отправить тяжелый дрон на сотни или даже тысячи километров. Не хватает и спутников для надежной раоты БПЛА. Тем не менее первые шаги сделаны.

Но США пока однозначно впереди. Достаточно вспомнить стелс-дрон RQ-170 Sentinel, который во многом напоминает российского "Охотника". На кадре, который опубликовал, в частности, журнал The National Interest, хорошо видно, что БПЛА заправляет истребитель F-22. Это достаточно сложная операция. Российские самолеты пока не заправляют беспилотники.

По данным NI, RQ-170 уже отправляли в Иран и Северную Корею, чтобы понаблюдать за ядерными программами этих государств.

Фотограф Мэтт Хартман из Shorealone Films выложил в своем блоге снимок взлетающего RQ-170 с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. До сих пор неясно, какие задачи выполняет этот БПЛА, однако то, то он может играть роли разведчика и заправщика, не вызывает сомнения.

Редактор блога The War Zone Тайлер Роговэй считает, что RQ-170 оснащен электрооптическим датчиками и радаром с АФАР, как истребитель пятого поколения. Таким образом, БПЛА может наводить на цели самолеты. К слову, такую же функцию приписывают российскому "Охотнику".

По данным СМИ, ВМС США купили порядка 30 RQ-170 в начале 2000-х годов. И дроны якобы уже выполняли разведывательные задачи в Ираке в 2003 году.

Несколько БПЛА разбились на Ближнем Востоке, Иран даже показывал фотографии. Это говорит о том, что США давно используют стелс-дроны, которые благодаря мощной спутниковой группировке, буквально хозяйничают в интересующих Пентагон регионах.

Александр ИЛЬИН

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