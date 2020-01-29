Пентагон заканчивает испытания аппарата, который потреплет нервы расчетам "Торов"

В США впервые запустили беспилотник X-61A "Гремлин" с самолета С-130А "Геркулес". Об успешных испытаниях на полигоне Дагвей в штате Юта пишет Defense News со ссылкой на руководителя программы Тима Китера из компании Dynetics.

По его словам, теперь разработчики уверены, что дрон полетит туда, куда нужно. А следующий этап работы будет заключаться в том, чтобы аппарат смог вернуться на самолет.

Речь идет о ноябрьском полете, в результате которого "Гремлин" разбился из-за не сработавшего парашюта. Полет проходил час и 41 минуту. X-61A стартовал с С-130А с "холодным" двигателем, затем включился и начал свой полет. При этом происходила проверка каналов передачи данных БПЛА и тестирование систем управления беспилотником между воздушными и наземными станциями. Также был развернут стыковочный узел, для лучшего контроля и сбора данных о дроне.

На следующих испытаниях, которые состоятся весной, "Геркулес" попробует захватить "Гремлина" специальным устройством, а затем доставит аппарат в грузовой отсек.

Может показаться, что это не так важно, однако "Гремлины" могут изменить в ближайшем будущем всю тактику воздушного боя, поэтому за БПЛА пристально следят военные эксперты всего мира. В перспективе, "Геркулес" будет выпускать десятки таких дронов. Они, в свою очередь, отвлекут на себя львиную долю ракет зенитных комплексов на земле, а также попортят нервы летчикам противника, тем же российским пилотам на Су-30СМ, Су-27 или Су-35С.

Примечательно, что БПЛА смогут работать как стаей, так и по отдельности. Среди их будущих задач: разведка, целеуказание для других самолетов и вооружений, а также нанесение ракетных ударов по команде летчика. В будущем, с развитием искусственного интеллекта, "Гремлины" смогут наносить удары сами.