Фельдмаршал прошел путь от автора плана Барбаросса до антифашиста

Ровно 77 лет назад произошло событие, которое, по мнению многих историков, стало переломным в Великой Отечественной войне. 31 января 1943 г. фельдмаршал Паулюс, один из авторов плана Барбаросса и кавалер Рыцарского креста, сдался под Сталинградом советским войскам.

Фельдмаршалом он был недолго, всего один день. До этого звания 30 января его повысил лично Адольф Гитлер, который был уверен, что 6-я армия будут биться до последнего солдата, а сам Паулюс пустит пулю в висок, ведь "еще ни один фельдмаршал не попадал в плен". Однако фюрер ошибся.

Немецкий генерал был сыт по горло "обещалками" Гитлера помочь вырваться из западни. Уже в сентябре 1942 г. 6-я армия оказалась в окружении советских войск. Паулюс предлагал Гитлеру покинуть Сталинград и попытаться прорваться к основным силам вермахта. Но фюреру не очень не хотелось сдавать город, который носил имя советского вождя.

В итоге Паулюсу пообещали снабжение по "воздушному мосту", но у советской авиации были другие планы. В итоге 6-я армия оказалась в котле, в морозы, без провизии. Позже были опубликованы дневники офицеров вермахта, которые нашли свою смерть под Сталинградом.

Паулюс решил сдаться через офицеров штаба. Получалось, что он формально, не имел к этому отношения, но, конечно, решение принимал он.

Переговоры проходили в подвале центрального универмага, где находился штаб 6-й армии. Сначала их вели заместитель командира 38-й мотострелковой бригады по политической части подполковник Леонид Винокур и командир 71-й пехотной дивизии вермахта генерал-майор Фриц Роске.

Уже позже Паулюса допрашивал генерал-лейтенант Михаил Шумилов, а затем и генерал-полковник Константин Рокоссовский. Советский военачальник предложил немцу издать указ о капитуляции остатков 6-й армии, однако Паулюс заявил, что не имеет права этого сделать, так как он пленный, а значит, его генералы перешли в подчинение непосредственно Гитлеру. Но, по сути, это означало капитуляцию, так как у немцев не оставалось сил и возможностей сражаться дальше.

Уже 2 февраля последние очаги сопротивления немецких войск под Сталинградом были подавлены. Сам Паулюс позже был переведен в генеральский лагерь в Спасо-Евфимьевском монастыре в Суздале. Затем его убедили отречься от Гитлера, и фельдмаршал после долгих колебаний вступил в "Союз немецких офицеров".