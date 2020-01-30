Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Паулюс сдавался наперекор Гитлеру

Паулюс сдавался наперекор Гитлеру
Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv, Bild (CC BY-SA 3.0 de)
Фельдмаршал прошел путь от автора плана Барбаросса до антифашиста

Ровно 77 лет назад произошло событие, которое, по мнению многих историков, стало переломным в Великой Отечественной войне. 31 января 1943 г. фельдмаршал Паулюс, один из авторов плана Барбаросса и кавалер Рыцарского креста, сдался под Сталинградом советским войскам.

Фельдмаршалом он был недолго, всего один день. До этого звания 30 января его повысил лично Адольф Гитлер, который был уверен, что 6-я армия будут биться до последнего солдата, а сам Паулюс пустит пулю в висок, ведь "еще ни один фельдмаршал не попадал в плен". Однако фюрер ошибся.

Немецкий генерал был сыт по горло "обещалками" Гитлера помочь вырваться из западни. Уже в сентябре 1942 г. 6-я армия оказалась в окружении советских войск. Паулюс предлагал Гитлеру покинуть Сталинград и попытаться прорваться к основным силам вермахта. Но фюреру не очень не хотелось сдавать город, который носил имя советского вождя.

В итоге Паулюсу пообещали снабжение по "воздушному мосту", но у советской авиации были другие планы. В итоге 6-я армия оказалась в котле, в морозы, без провизии. Позже были опубликованы дневники офицеров вермахта, которые нашли свою смерть под Сталинградом.

Паулюс решил сдаться через офицеров штаба. Получалось, что он формально, не имел к этому отношения, но, конечно, решение принимал он.

Переговоры проходили в подвале центрального универмага, где находился штаб 6-й армии. Сначала их вели заместитель командира 38-й мотострелковой бригады по политической части подполковник Леонид Винокур и командир 71-й пехотной дивизии вермахта генерал-майор Фриц Роске.

Уже позже Паулюса допрашивал генерал-лейтенант Михаил Шумилов, а затем и генерал-полковник Константин Рокоссовский. Советский военачальник предложил немцу издать указ о капитуляции остатков 6-й армии, однако Паулюс заявил, что не имеет права этого сделать, так как он пленный, а значит, его генералы перешли в подчинение непосредственно Гитлеру. Но, по сути, это означало капитуляцию, так как у немцев не оставалось сил и возможностей сражаться дальше.

Уже 2 февраля последние очаги сопротивления немецких войск под Сталинградом были подавлены. Сам Паулюс позже был переведен в генеральский лагерь в Спасо-Евфимьевском монастыре в Суздале. Затем его убедили отречься от Гитлера, и фельдмаршал после долгих колебаний вступил в "Союз немецких офицеров".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Уже в сентябре 1942 года 6-я армия оказалась в окружении советских войск. Афтор изучал материалы? Наступление началось 19 ноября 1942г, в ходе которого были окружены немецкие войска.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей