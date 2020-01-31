До такого не додумались ни китайцы, ни русские

Defense News сделали любопытный репортаж с палубы новейшего американского авианосца "Джеральд Р. Форд" стоимостью в $13 млрд. Моряки по технологичности сравивают его с космической программой "Аполлон".

"На авианосце "Нимиц", чтобы заправить самолет, вам нужно протянуть шланг через кабину пилота. По шлангу нельзя ехать, поэтому пилотам истребителей приходится маневрировать по палубе. А здесь вы лишь открываете люк, вставляете шланг и готово", – восторженно рассказал капитан Каммингс.

Улучшенная палуба "Форда" дает дополнительное пространство для самолетов, которые теперь могут взлетать быстрее и чаще.

Другая новая технология – лифты, которые поднимают вооружение для истребителей. Они поднимают бомбы и ракеты намного быстрее, чем это происходило на "Нимице". С лифтами была проблема. К слову, из-за этого ушел в отставку бывший глава ВМС Ричар Спенсер. Сейчас работают только 4 из 11 лифтов.

Как заявил контр-адмирал Махди Акасем, возглавляющий самолетную группировку на корабле, трудности связаны с управлением огромным количеством различных систем, которых, по его словам, не меньше, чем в программе "Аполлон".

На одной только смазке подшипникам морякам удается экономить до 45 минут. Это детали, но они будут иметь огромное значение в случае боевого конфликта.

Впрочем, моряки признают, что некоторые системы не доработаны, из их необходимо улучшить. Команду сложно обучить работе с некоторыми из них, и на это уходит много времени. Пилоты проходят длительное обучения на симуляторах новой электромагнитной катапульты.

Пока "Джеральд Р. Форд" работает в тестовом режиме, как и, по сути, F-35B. Основной кулак ВМС США по-прежнему составляют "Нимицы", однако огромного бюджета Пентагона, скорее всего, хватит, чтобы довести эту громадину до ума.