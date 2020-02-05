Псков ответил на требования эстонцев вернуть российские города
Жители Пскова с иронией отнеслись к предложению эстонцев вернуть Печорский край правый берег Нарвы в Ленинградской области Таллину согласно Тартускому договору 1920 года. Губернатор Псковской области в эфире телеканала "Россия 24" предложил эстонским политикам провести "отрезвляющую" образовательную экскурсию в Пскове.
"Они хотят наши русские города и территории, но их претензии звучат так же дико и глупо, как если бы, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию", – цитирует губернатора РИА "Новости".
Поводом для разговора стало недавнее заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила, что Тартуский договор до сих пор действует.
Эстония вошла в состав СССР в 1940 г., как считается, после подписания договора между СССР и Германией о ненападении. Однако существует точка зрения, что Москва хотела создать буферную зону в предстоящей войне с Германией. По схожей причине Сталин отвоевал у финнов карельский перешеек. В любом случае, немцы быстро заняли эти территории, а в после войны Эстония опять вошла в состав СССР.
Кальюлайд отнюдь не первый, кто считает Тартуский договор действительным. Этой позиции придерживается и официальный Таллин.
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