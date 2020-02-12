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Фальшивый Су-57 даст прикурить российским летчикам

Фальшивый Су-57 даст прикурить российским летчикам
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Американцы готовят интересного двойника

Малозаметный дрон-мишень 5GAT, который американцы выкрасили в боевой окрас Су-57, в скором времени может превратиться в ведомого для истребителей F-35 и F-22. Таким образом, беспилотник станет полноценной боевой единицей и сможет наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе по российским системам ПВО.

Как сообщалось ранее, детище калифорнийской компании Sierra Technical по размерам, как учебно-боевой самолет T-38 Talon. БПЛА оснащен двумя двигателями J85 и очень похож то ли на российский Су-57, то ли на F-22.

По данным The National Interest, уже в 2020 г. QF-16 будет применяться в ВВС как имитатор Су-57, чтобы молодые летчики привыкали к образу противника.

Малозаметный БПЛА будет труднее отследить радаром, чем обычный Talon, с которыми привыкли иметь дело в ВВС США.

Кроме того, 5GAT планируется использовать, чтобы отвлечь внимание средств ПВО противника. ВМС США уже использовали применяли БПЛА во время вторжения в Ирак в 2003 году. А еще раньше, во время войны во Вьетнаме, американцы использовали Northrop BQM-34, которые оборудовались средствами РЭБ для глушения наземных радаров.

Сейчас ВВС используют беспилотные QF-16, сделанные на базе F-16, однако 5GAT – это уже другой уровень. В будущем, с развитием искусственного интеллекта, дрон получит вооружение и будет использоваться наряду с "Валькирией" производства Kratos.

Александр ИЛЬИН

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