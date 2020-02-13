F-35 сделали еще смертоноснее
Теперь истребитель сядет даже в лесу
Американская компания Raytheon поставит для истребителей F-35 cистему, которая передает информацию в режиме реального времени с шести инфракрасных камер на шлеме пилота. В результате пилот получит данные о целях максимально быстро, что даст огромное преимущество в ближнем бою. Также улучшится осведомленность летчика о ситуации в небе и на земле.
"Это действительно замечательная платформа", – уверяет генерал-майор ВВС США в отставке, а теперь менеджер по развитию международных связей в Raytheon Стэнк Горенк.
Также для истребителя разработана система JPALS, которая упростит и обезопасит посадку летчикам F-35. К слову, истребитель станет первым самолетом, где она будет использована.
Как заявил в интервью журналу Defense Blog заместитель директора программы JPALS Марк Маселли, она будет применяться на F-35С и F-35B в ВМС США и Корпусе морской пехоты.
Ее подробности не раскрываются, однако известно, что она поможет летчикам приземляться на пересеченной местности и в плохих погодных условиях.
ФоторепортажF-35С разрушается на форсаже
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До тех пор пока "это" не будет испытано в бою все высокопарные отзывы только слова.
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