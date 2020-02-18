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Советские зенитки дадут бой F-35

Советские зенитки дадут бой F-35
Фото: www.flickr.com
Американцы опасно недооценивают Северную Корею

В последнее время противостояние F-35 и зенитно-ракетных комплексов советского и российского производства становится едва ли не главной темой специализированных журналов и СМИ.

Израильские истребители бьют по международному аэропорту Дамаска, не обращая внимания на С-300, в то время как в государственных российских СМИ говорят о тотальном превосходстве отечественных ЗРК.

Журнал The National Interest смоделировал один из самых вероятных конфликтов, которые могли бы произойти – атаку ВВС США Пхеньяна. После встречи Трампа и Ким Чен Ына конфликт как будто угас, но может разгореться в любой момент.

Итак, как покажут себя F-35 против системы ПВО КНДР, полностью составленной из советских комплексов?

По словам старшего сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики Василия Кашина, у КНДР есть мощный набор С-75, С-125, С-200 и "Квадрат" (экспортный "Куб").

Раньше Пхеньян даже мог сам делать С-75 и периодически модернизировать его. А с 2010 г. они используют собственную систему KN-06. По данным южнокорейской разведки, этот комплекс является аналогом С-300 и обладает боевым радиусом в 150 километров.

Как считает эксперт, возможности ПВО КНДР недооценивают. Их системы соответствуют советским аналогам 70-х – начала 80-х гг. прошлого века и представляют опасность даже для истребителей четвертого поколения.

Кроме того, средства ПВО КНДР скоординированы, у них есть советская компьютеризированная зенитная система командования и управления. Большинство РЛС старые, однако они получили несколько новых радаров с иранской фазированной решеткой.

Главная проблема для Пхеньяна заключается в том, что США будут использовать ракеты "воздух – земля" средней дальности. Корейцам будет трудно достать даже F-16, не говоря уже об F-35.

Однако, если американцы захотят высадить десант, скорее всего, им не поздоровится. КНДР обладает огромным количеством зениток малой дальности, которые могут сбить любой вертолет и транспортник.

Истребители и бомбардировщики уничтожат стратегические объекты КНДР, но небольшие комплексы корейцы спрячут.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Американцы все верно оценивают.их разведка лучше московитской
Гость
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Боньдюки и воры любят США самозабвенно. Как только вор и бандюг он с пеной у рта хвалит США, аж до посинения.
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