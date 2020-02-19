Сенаторы сговорились "сдержать Россию" любой ценой

После провалившегося импичмента Трампа военная помощь Украине может существенно возрасти. Вашингтон готов полностью развязать себе руки и поставить Киеву самое смертоносное оружие, которое может нанести серьезный урон кораблям Черноморского флота.

Как пишет Defense News, ссылаясь на источники в Сенате, Вашингтон готовится отправить Киеву крылатые ракеты для береговых комплексов, противокорабельные ракеты и еще больше противотанковых "Джавелинов".

Ранее США передали Украине два патрульных катера береговой охраны Island. Планируется поставка еще трех, а также катеров для спецназа Mark V.

По данным источников в Конгрессе, украинцев больше всего интересуют ракеты, с помощью которых они могли бы дать отпор российским корветам и фрегатам. А также радары для обнаружения морских и воздушных целей.

В прошлый четверг с президентом Украины встречались в Киеве сенатор-демократ Крим Мерфи и два главных защитника Трампа во время импичмента – Джон Барассо и Рон Джонсон. Позже Мерфи заявил, что они обсуждали как помощь Украине, в том числе – военную.

США поставили Киеву, среди прочего, контрбатарейные системы AN/TPQ-36, которые способны запеленговать запуск снарядов с расстояния в 18 – 24 километра. Установка находит расположение минометов, артиллерии, РСЗО и ракетных пусковых установок.

Эти системы не новые, однако как уверяют в ВСУ, они помогли избежать множества жертв среди украинских военных. Правда, на Украину завезли всего 6 таких радаров.

Что касается "Джавелинов", то их запрещено привозить на линию соприкосновения, и в данный момент ПТРК играет, скорее, роль психологического оружия.