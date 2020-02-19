Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США отправят Украине опасные противокорабельные ракеты

США отправят Украине опасные противокорабельные ракеты
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенаторы сговорились "сдержать Россию" любой ценой

После провалившегося импичмента Трампа военная помощь Украине может существенно возрасти. Вашингтон готов полностью развязать себе руки и поставить Киеву самое смертоносное оружие, которое может нанести серьезный урон кораблям Черноморского флота.

Как пишет Defense News, ссылаясь на источники в Сенате, Вашингтон готовится отправить Киеву крылатые ракеты для береговых комплексов, противокорабельные ракеты и еще больше противотанковых "Джавелинов".

Ранее США передали Украине два патрульных катера береговой охраны Island. Планируется поставка еще трех, а также катеров для спецназа Mark V.

По данным источников в Конгрессе, украинцев больше всего интересуют ракеты, с помощью которых они могли бы дать отпор российским корветам и фрегатам. А также радары для обнаружения морских и воздушных целей.

В прошлый четверг с президентом Украины встречались в Киеве сенатор-демократ Крим Мерфи и два главных защитника Трампа во время импичмента – Джон Барассо и Рон Джонсон. Позже Мерфи заявил, что они обсуждали как помощь Украине, в том числе – военную.

США поставили Киеву, среди прочего, контрбатарейные системы AN/TPQ-36, которые способны запеленговать запуск снарядов с расстояния в 18 – 24 километра. Установка находит расположение минометов, артиллерии, РСЗО и ракетных пусковых установок.

Эти системы не новые, однако как уверяют в ВСУ, они помогли избежать множества жертв среди украинских военных. Правда, на Украину завезли всего 6 таких радаров.

Что касается "Джавелинов", то их запрещено привозить на линию соприкосновения, и в данный момент ПТРК играет, скорее, роль психологического оружия.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей