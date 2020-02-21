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Пентагон остался без лучшей подлодки на 2021 год

Пентагон остался без лучшей подлодки на 2021 год
Фото: www.flickr.com
У российских "Ясеней" появился шанс - американцы урезали бюджет подводникам

Не только Россия сокращает расходы на вооружение и модернизацию боевых кораблей, но даже США с их бюджетом вынуждены "кромсать" свой список.

А распоряжение издания Defense News оказалась статья расходов Пентагона на 2021 год, где было отмечено, от чего пришлось отказаться. Среди прочих, не повезло атомной подлодке "Вирджиния" пятого класса стоимостью $2,77 млрд.

Кроме того, военные вычеркнули пять F-35 стоимостью $525,5 млн, двух самолетов E-2D Advanced Hawkeye за $357 млн, двух конвертопланов CMV-22B Osprey за $211,4 млн, а также десятков корабельных и авиационных ракет, включая сотню AIM-9X. Не хватило денег даже на запчасти к истребителям F/A-18 E/F.

Как отметил член Палаты представителей Джо Кортни, самым большим разочарованием для Пентагона стало исключение из программы на 2021 год новейшей "Вирджинии", которая должна была стать ответом российской "Ясень-М". Лодку вычеркнули в последний момент из-за споров о бюджете, выделив на нее немногом более миллиарда долларов.

К слову, и с "Казанью" возникли определенные трудности, подлодку пока так и не приняли на вооружение.

Ранее сообщалось, что закупки военных, в том числе, F-35, "урезала" стена Трампа, которой американский президент решил оградиться от мексиканцев.

Александр ИЛЬИН

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