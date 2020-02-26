США готовят F-22 для первого удара
У противника, где бы он ни находился, будет всего 24 часа, прежде чем F-22 доберутся до него и уничтожат. Лучший американский истребитель при поддержке топливозаправщика С-17 появится в любой точке мира и нанесет первый удар, когда его никто не ждет.
ВВС США доработали специальную программу Rapid Raptor специально на случай глобальной угрозы. Группа F-22 должна выпрыгнуть, как "черт из табакерки", играя роль истребительного спецназа, пишет Warrior Maven.
Программа существует уже несколько лет. В составе группы четыре F-22, один C-17 c топливом, механиками и вооружением. Но теперь они будут действовать еще быстрее.
Как полагают в Пентагоне, бомбардировщики, если только это не В-2, не смогут прорвать ПВО высокотехнологичного противника. Такие самолеты нужны далеко не всегда – иногда нужно провести ювелирную атаку.
Как раз для этих целей и тренируют летчиков "Рэпторов". В первую очередь, они создадут "воздушный коридор" для других самолетов. Именно F-22 будут использоваться для противостояния российским Су-35С и Су-30СМ.
В ВВС США лишь сетуют на то, что на F-22 постоянно приходится обновлять программное обеспечение, так как истребитель уже не новый. Кроме того, для "Рэптора" разрабатывается новое вооружение. Для воздушного боя истребитель вооружен ракетами AIM-9X и AIM 120-D средней дальности. А для наземного удара у истребителя есть GBU 32, GBU 39 и бомбы малого диаметра.
Кроме того, у самолета имеется 20-миллиметровая автоматическая пушка, которая также может быть использована для поражения сухопутных объектов. ВВС США, к слову, успешно обкатали F-22 в Сирии, где у него обнаружились некоторые проблемы с обшивкой.
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