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СССР поднял в небо реактивный самолет задолго до немцев

СССР поднял в небо реактивный самолет задолго до немцев
Фото: Петр/Фотохроника ТАСС
Королеву помешали чекисты и война

Обычно, когда говорят о первых реактивных самолетах, вспоминают немецкий "Мессершмитт Ме.262", совершивший первый полет в апреле 1941 года.

Но далеко не все знают, что СССР перед войной испытывал ракетные планеры с жидкостными реактивными двигателями. Именно они стали предшественниками первых реактивных самолетов, которые после войны окончательно завоевали небо.

Первый полет на ракетопланере РП-318, разработанном легендарным конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым, совершил 28 февраля 1940 г. летчик-испытатель Владимир Федоров. К слову, это была уже вторая машина: у первой РП-1 во время испытаний разрушился двигатель.

Шансов у Федорова вернуться на аэродром было 50 на 50. Несмотря на то что планер возили на экспертизу в ЦАГИ и испытали на земле, затея была крайне рискованная.

Ракетоплан привязали тросом к самолету-буксировщику П-5. Поднявшись на высоту 2,6 км, летчик дал команду, Федоров отцепил трос, а затем включил ракетный двигатель. Это было крайне опасно, так как, если бы что-то пошло не так, двигатель мог сжечь планер. В этом случае Федоров был готов прыгать с парашютом, но огонь мог повредить и его.

К счастью, все окончилось благополучно. Из двигателя показалось пламя, ракетоплан увеличил скорость и начал набирать высоту.

"Примерно за пять – шесть секунд после включения ракетного двигателя скорость полета возросла с 80 до 140 километров в час. Я установил режим полета с набором высоты 120 километров в час и держал его все время работы двигателя", – приводит слова летчика Airwar.ru

Долго испытывать судьбу Федоров не стал и направил РП-318 на аэродром летно-испытательной базы.

Интересно, что уже тогда Королев предполагал, что ракетоплан будет подниматься на высоту 25 км, а летчики наденут скафандры с кислородными аппаратами. Академик словно предвидел появление МиГ-25.

Впоследствии РП-318 должен был взлетать сам и разгоняться до скорости свыше 1 тыс. км/час. На его базе Королев и собирался построить ракетный истребитель, который бы мог успешно противостоять строю скоростных бомбардировщиков.

Ракетоплан должен был полететь на несколько лет раньше, однако в 1937 г. начались репрессии, которые, как известно, коснулись и самого Сергея Павловича. А Михаила Тухачевского, который курировал ракетчиков, и вовсе расстреляли. После ареста Королева ведущим конструктором РП-318 стал инженер Щербаков. Ракетоплан поднимался в небо еще дважды, а затем началась война, и стало не до перспективных разработок.

Александр ИЛЬИН

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