США дали Израилю возможность бомбить Иран и Сирию
После того как президент США Дональд Трамп разрешил поставить Израилю 8 самолетов-заправщиков КС-46А, он фактически подарил Тель-Авиву возможность безнаказанно бомбить Иран с помощью F-35I или F-15.
Как пишет журнал The National Interest, ранее летчики истребителей были ограничены боевым радиусом, но теперь у них совсем другие возможности.
Израиль купил воздушные танкеры за $2,4 млрд. В стоимость входит оборудование, запчасти и обучение летного состава. Первый самолет по плану поставят через три года.
В Госдепе подчеркнули, что таким образом Вашингтон помогает своему "ключевому союзнику" укрепить национальную безопасность. На данные момент у Израиля есть 11 воздушных танкеров, в том числе, 7 Boeing 707 и 4 транспортника C-130H, которые израильтяне переоборудовали в заправщики. Однако большинству этих самолетов около 60 лет. В отчаянии Тель-Авив даже купил старые бразильские "семьсот седьмые", чтобы растащить их на запчасти.
Сделанные на базе "Боинг-767" КС-46А – это совсем другое дело. Несмотря на то, что американцы нашли в новых самолетах некоторые недочеты, к 2023 году их точно исправят, поэтому Израиль останется в выигрыше.
По мнению NI, покупка может серьезно изменить баланс военных сил в регионе. Израиль покупает полсотни F-35 и при поддержке КС-46А теоретически возможен мощный удар по Ирану, в частности системам ПВО и ракетным установкам. Кроме того, израильские самолеты могут принимать активное участие в сирийском конфликте, разумеется, на стороне США.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Действия русских в Сирии довели турок до паники
Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ