С американскими заправщиками КС-46А радиус F-35I вырастет в разы

После того как президент США Дональд Трамп разрешил поставить Израилю 8 самолетов-заправщиков КС-46А, он фактически подарил Тель-Авиву возможность безнаказанно бомбить Иран с помощью F-35I или F-15.

Как пишет журнал The National Interest, ранее летчики истребителей были ограничены боевым радиусом, но теперь у них совсем другие возможности.

Израиль купил воздушные танкеры за $2,4 млрд. В стоимость входит оборудование, запчасти и обучение летного состава. Первый самолет по плану поставят через три года.

В Госдепе подчеркнули, что таким образом Вашингтон помогает своему "ключевому союзнику" укрепить национальную безопасность. На данные момент у Израиля есть 11 воздушных танкеров, в том числе, 7 Boeing 707 и 4 транспортника C-130H, которые израильтяне переоборудовали в заправщики. Однако большинству этих самолетов около 60 лет. В отчаянии Тель-Авив даже купил старые бразильские "семьсот седьмые", чтобы растащить их на запчасти.

Сделанные на базе "Боинг-767" КС-46А – это совсем другое дело. Несмотря на то, что американцы нашли в новых самолетах некоторые недочеты, к 2023 году их точно исправят, поэтому Израиль останется в выигрыше.

По мнению NI, покупка может серьезно изменить баланс военных сил в регионе. Израиль покупает полсотни F-35 и при поддержке КС-46А теоретически возможен мощный удар по Ирану, в частности системам ПВО и ракетным установкам. Кроме того, израильские самолеты могут принимать активное участие в сирийском конфликте, разумеется, на стороне США.