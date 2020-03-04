Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США дали Израилю возможность бомбить Иран и Сирию

США дали Израилю возможность бомбить Иран и Сирию
Фото: Wikipedia
С американскими заправщиками КС-46А радиус F-35I вырастет в разы

После того как президент США Дональд Трамп разрешил поставить Израилю 8 самолетов-заправщиков КС-46А, он фактически подарил Тель-Авиву возможность безнаказанно бомбить Иран с помощью F-35I или F-15.

Как пишет журнал The National Interest, ранее летчики истребителей были ограничены боевым радиусом, но теперь у них совсем другие возможности.

Израиль купил воздушные танкеры за $2,4 млрд. В стоимость входит оборудование, запчасти и обучение летного состава. Первый самолет по плану поставят через три года.

В Госдепе подчеркнули, что таким образом Вашингтон помогает своему "ключевому союзнику" укрепить национальную безопасность. На данные момент у Израиля есть 11 воздушных танкеров, в том числе, 7 Boeing 707 и 4 транспортника C-130H, которые израильтяне переоборудовали в заправщики. Однако большинству этих самолетов около 60 лет. В отчаянии Тель-Авив даже купил старые бразильские "семьсот седьмые", чтобы растащить их на запчасти.

Сделанные на базе "Боинг-767" КС-46А – это совсем другое дело. Несмотря на то, что американцы нашли в новых самолетах некоторые недочеты, к 2023 году их точно исправят, поэтому Израиль останется в выигрыше.

По мнению NI, покупка может серьезно изменить баланс военных сил в регионе. Израиль покупает полсотни F-35 и при поддержке КС-46А теоретически возможен мощный удар по Ирану, в частности системам ПВО и ракетным установкам. Кроме того, израильские самолеты могут принимать активное участие в сирийском конфликте, разумеется, на стороне США. 

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей