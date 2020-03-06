"Морские котики" получат противокорабельное оружие будущего

Эффективность российских береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также активность Китая в Азаитско-Тихоокеанском регионе подтолкнули США в созданию нового мощного противокорабельного вооружения.

Как пишет Defense News, в 2021 году морские пехотинцы получат как минимум две сухопутные системы. Первая – нечто совершенно новое. Это комплекс, который одновременно может использовать дроны, боевые роботы для сухопутных операций и антикорабельные ракеты (The Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) и Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires)

И второй комплекс – это хорошо знакомые крылатые ракеты "Томагавк" сухопутного базирования, которые Пентагон может вернуть, благодаря выходу из ДРСМД.

NMESIS будет очень похожа на классическую американскую РСЗО HIMARS, однако она будет более маневренной и управляться, в том числе, дистанционно.

Что касается "Томагавков", то глава Корпуса Морской пехоты США Дэвид Бергер уже запросил 48 ракет "Томагавк" для сухопутных комплексов. Пентагон не использовал эти ракеты для сухопутных запусков 20 лет. Raytheon разрабатывает специальную версию, чтобы она могла поражать движущиеся в море цели по сложной траектории. По плану ракета будет готова в 2023 году и ее дальность составит 900 морских миль или более 1600 км.

Новые "Томагавки" и NMESIS станут ответом на российские Х-35, "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". Хотя над гиперзвуковым оружием в США ведется отдельная работа.