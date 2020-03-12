Китайский J-20 превзошел Су-57 и F-35 по важному показателю
Китайский J-20 называют на Западе "подделкой" F-35, сделанной на базе прототипа российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44. По уровню авионики и датчиков этот самолет не дотягивает до "тридцать пятого", а мощности ему явно не хватает, чтобы тягаться с Су-57 или F-22.
Однако авторы The National Interest подробно разобрали китайского "Орла" и нашли его самую сильную сторону. Оказалось, что это вооружение.
J-20 берет в фюзеляж дальнобойные ракеты PL-15 с максимальной дальностью до 300 километров. И пусть в реальном воздушном бою этот показатель вряд ли достижим, все равно это больше, чем у американской AIM 120-D, дальность которой составляет до 180 километров.
Китайский истребитель вооружен четырьмя PL-15 и четырьмя PL-10 для ближнего боя. "Пятнадцатая" – это аналог российской Р-37М. Однако Су-57 до сих пор ее не получил, так как еще банально не ушел в серию из-за катастрофично затянувшихся испытаний.
Кроме того, у производителя возникли трудности при размещении ракет во внутренних отсеках. Китайцы действовали активнее, хотя видео, на которых J-20 запускает ракеты, тоже еще нужно поискать
По мнению NI, если Пекин решит проблему с двигателями WS-15, скорее всего, он обгонит Россию с ее Су-57, который уступает "Орлу" не только в малозаметности, но и по численности.
Впрочем, по мнению большинства военных экспертов, сравнивать Су-57 и J-20 не совсем правильно, так как у них разные задачи. Китайский истребитель создавался для прорыва ПВО, а Су-57 – превосходства в небе. Но сегодняшние реалии таковы, что одной функции "воздушного терминатора" мало, и каждый истребитель должен быть многофункциональным.
Ранее "Утро" писало, что по сравнению с первыми образцаминовые J-20 могут нести больше вооружений, и теперь, по мнению китайских СМИ, истребитель этой модели превосходит по этому показателю американский F-35.
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